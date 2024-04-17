به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها از تحقق و در دست اجرا بودن بیش از ۹۰ درصد مصوبات حوزهٔ اقتصادی سفر رئیسجمهور در لرستان خبر داد.
وی عنوان کرد: در سفر رئیسجمهور به لرستان ۴۶ مصوبه در حوزه اقتصادی داشتیم که تا کنون ۳۳ مصوبه یعنی ۷۲ درصد آنها بهصورت کامل اجرا شدهاند.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: ۹ مصوبه دیگر که ۲۰ درصد آنها هستند با پیگیریهای لازم و اعطای تسهیلات در دست اجرا و تکمیل هستند.
ابراهیمی با اشاره به وجود موانع خارج از دست مجموعه دولت برای اجرای چهار مصوبه دیگر، اظهار کرد: این چهار مصوبه پرونده قضائی داشته و صلاحیت تعیین و تکلیف آنها در دست قوهٔ قضائیه است.
وی افزود: رفع مشکلات این چهار پروژه یا مصوبه از دست مجموعه استان خارج بوده و تنها از طریق قوه قضائیه قابل مرتفعشدن هستند، لذا اصولاً طرح آنها در سفر رئیسجمهور تا زمانی که مشکل حقوقی دارند نباید انجام میشد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان همچنین به بازگشت به چرخه تولید ۱۸۳ واحد اقتصادی تعطیل شده از قبل در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۵۴ واحد در بخش صنعت و معدن، ۱۲۷ واحد کشاورزی و دو واحد مربوط به بخش گردشگری هستند که با اعطای تسهیلات و رفع موانع موجود به چرخه بازگشته و فعال شدند.
ابراهیمی، ادامه داد: بیش از ۱۱۵ واحد دیگر نیز که در حالت نیمهفعال بودند با حمایتهای لازم از طرف دولت در لرستان فعال شدند.
وی به سرمایهگذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در حوزههای مختلف استان اشاره کرد و گفت: از این میزان اعتبار بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزی و ریالی هستند که با پیگیری استاندار و با توزیع بهموقع به دستگاههای اجرایی و متقاضیان اشتغال بوده است.
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