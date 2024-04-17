به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه گروه کاری رنجیره‌های ارزش استان، افزود: آن‌چه که امروز همه ما با آن مواجه هستیم این است که اگر پای هر کاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نظامی و … بایستیم و در آن، علم و دانش روز را مد نظر قرار دهیم، توسعه و رشد ما در آن حوزه قطعی است.

استاندار آذربایجان شرقی با طرح این سوال که وقتی می‌توانیم پیشرفته‌ترین موشک‌های دوربرد را طراحی و تولید کنیم آیا نمی‌توانیم خودروی پیشرفته تولید کنیم، گفت: اگر امروز در حوزه دفاعی و نظامی، دنیا در مقابل پیشرفت ایران زانو زده است، نتیجه توجه به علم و دانش، کار صحیح و برنامه ریزی شده و اعتماد به جوانان است و این رویکرد در حوزه اقتصاد هم نتیجه مشابهی را در پی خواهد داشت، ضمن اینکه درجه سختی و پیچیدگی عرصه اقتصاد به اندازه امور نظامی و دفاعی نیست.

وی افزود: در عرصه اقتصاد به فرهنگ دانش پایه و اعتماد و اعتقاد به جوانان نیاز داریم، چرا که وقتی جوانی و علم و تجربه در کنار هم قرار بگیرد سرعت پیشرفت بیشتر خواهد شد.

رحمتی با تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که در استان برای سنجش میزان پیشرفت و عملکرد دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان استفاده از شرکت‌های دانش بنیان است و اینکه با چند شرکت دانش بنیان کار می‌کنیم.

وی تاکید کرد: برای همه دستگاه‌های متولی رشد اقتصادی در استان یک شاخص برای استفاده و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان تعریف شود، چرا که اگر بخواهیم واقعاً کار انجام شود باید شاخص داشته باشیم.

رحمتی افزود: جهش تولید بدون توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و طرفیت مردمی امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم به شعار سال جامه عمل بپوشانیم باید به این موضوع مهم توجه کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در اولویت بندی زنجیره‌های ارزش، دو نوع نگاه عرفی و علمی را می‌توان مد نظر قرار داد، گفت: برخی از تعابیری که استفاده می‌کنیم در نگاه علمی حذف خواهد شد و ممکن است با توجه به ماهیت برخی صنایع، تعریف علمی زنجیره ارزش در برخی از آنها مصداق نداشته باشد.

رحمتی تاکید کرد: زنجیره‌های ارزش و مصادیق آنها باید توسط مدیران کل سازمان‌ها، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهیه شود و همه مکلف باشیم که نگاه علمی در این زمینه داشته باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: ۱۰ رسته انتخاب شده زنجیره ارزش استان نافی مصادیق دیگر نمی‌شود و موضوع این است که این ۱۰ رسته در اولویت همکاری با شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرند.

رحمتی گفت: همه حمایت‌ها و مزایای استان بر روی زنجیره‌های ارزش متمرکز خواهد شد و ارائه تسهیلات تولید، اشتغال، تخفیفات مالیاتی و … به این زنجیره‌ها اختصاص خواهد یافت.

استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از خام فروشی در صنایع مختلف، اظهار داشت: در صنایع مختلفی همچون چرم و مس باید جلوی خام فروشی و صادرات مواد خام گرفته شود و با تولیدات مختلف در این حوزه‌ها برای استان ارزش افزوده بیافرینیم.

وی در پایان گفت: آئین نامه و دستورالعمل حمایت از زنجیره‌های ارزش با جمع بندی نهادهای مختلف استان تهیه و تدوین شود تا به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: زنجیره ارزش یکی از مسائل مهم و مورد تاکید وزارت کشور بوده و شخص وزیر کشور پیگیر این مساله است.

محمد کلامی افزود: زنجیره ارزش جزو معیارهای ارزشیابی عملکرد استان است و رسته‌های انتخاب شده استان در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال همچون تبصره ۱۸ در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری جلسات اقتصاد دانش بنیان و زنجیره ارزش، جهت دهی به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذارای در رسته‌هایی است که برای استان ارزش افزوده به دنبال دارند.

اکرم اکبری، دبیر و راهبر طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی استان نیز گفت: هدف از رنجیره های ارزش، شناسایی حلقه‌های مفقوده این زنجیره‌ها و همچنین همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن آنهاست.