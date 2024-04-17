دو زلزله منطقه مسجد حضرت ابوالفضل خسارتی نداشته است

مجید محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: بامداد امروز در طی دو مرحله منطقه مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، لرزید که بنا به اطلاعات موجود زلزله اول ب ه بزرگی ۴.۸ ریشتر در عمق هفت کیلومتری زمین ساعت ۲۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه و زلزله دوم با قدرت ۳.۷ ریشتر ساعت یک و ۵۰ دقیقه و یک ثانیه بامداد امروز چهارشنبه حوالی منطقۀ مسجد حضرت ابوالفضل در استان سیستان‌وبلوچستان را لرزاند..

وی ادامه داد: پس از وقوع این دو زمین لرزه، بلافاصله گروه‌های ارزیاب در منطقه حاضر شده و به بررسی محلهای آسیب پذیر پرداختند.

وی اظهار کرد: تا این لحظه، خوشبختانه گزارشی از خسارت این دو زمین لرزه گزارش نشده و همچنان گروه‌های ارزیاب در منطقه حاضر بوده و در حال بررسی منطقه هستند.