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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۴

رئیس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

آمادگی کامل اورژانس برای برگزاری باشکوه یادواره عملیات بازی دراز

آمادگی کامل اورژانس برای برگزاری باشکوه یادواره عملیات بازی دراز

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از آمادگی کامل اورژانس برای برگزاری باشکوه یادواره عملیات بازی دراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلعه سفیدی صبح چهارشنبه در نشست کمیته بهداشت و درمان ستاد بزرگداشت شهدای عملیات غرور آفرین بازی دراز و یادواره شهید شیرودی، اظهار کرد: اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ارائه خدمات امداد و نجات، اورژانس و مدیریت و انتقال مصدومین و بیماران در همایش سالگرد عملیات غرور آفرین بازی دراز توسط اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه صورت گرفته است.

وی افزود: علاوه بر آمبولانس‌ها و موتورلانس های در نظر گرفته شده ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی جهت اعزام و انتقال مصدومین احتمالی مستقر خواهند شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طول مسیر از ورودی شهرستان کنگاور تا محل یادمان در محل‌های مشخص شده آمبولانس‌ها استقرار خواهند داشت.

کد مطلب 6080556

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