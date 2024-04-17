آمادگی کامل اورژانس برای برگزاری باشکوه یادواره عملیات بازی دراز

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلعه سفیدی صبح چهارشنبه در نشست کمیته بهداشت و درمان ستاد بزرگداشت شهدای عملیات غرور آفرین بازی دراز و یادواره شهید شیرودی، اظهار کرد: اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ارائه خدمات امداد و نجات، اورژانس و مدیریت و انتقال مصدومین و بیماران در همایش سالگرد عملیات غرور آفرین بازی دراز توسط اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه صورت گرفته است.

وی افزود: علاوه بر آمبولانس‌ها و موتورلانس های در نظر گرفته شده ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی جهت اعزام و انتقال مصدومین احتمالی مستقر خواهند شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طول مسیر از ورودی شهرستان کنگاور تا محل یادمان در محل‌های مشخص شده آمبولانس‌ها استقرار خواهند داشت.