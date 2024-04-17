دریافت 7 MB کد مطلب 6080610 https://mehrnews.com/x34Hy6 ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۸ کد مطلب 6080610 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۸ رژه نیروهای مسلح بهمناسبت روز ارتش در اردبیل رژه نیروهای مسلح با حضور مردم و مسئولان استانی اردبیل برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط سامانههای راداری،موشکی و جنگال نیروی پدافند هوایی به نمایش درآمد رژه تجهیزات نیروی دریایی در روز ارتش نیروی دریایی ارتش رژه نیروهای مسلح بهمناسبت روز ارتش در لرستان یگانهای پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش در رژه تهران شرکت کردند برچسبها اردبیل رژه نیروهای مسلح رژه رژه روز ارتش
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