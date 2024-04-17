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کد مطلب 6080610
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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۸

رژه نیروهای مسلح به‌مناسبت روز ارتش در اردبیل

رژه نیروهای مسلح به‌مناسبت روز ارتش در اردبیل

رژه نیروهای مسلح با حضور مردم و مسئولان استانی اردبیل برگزار شد.

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