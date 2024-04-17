رژه تجهیزات نیروی دریایی در روز ارتش نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، نیروی دریایی ارتش امروز بخشی از توان تجهیزاتی خود را در حوزه اژدر، موشک، پهپاد، شناور و زیرسطحی در مراسم رژه روز ارتش به نمایش گذاشت.

تجهیزات نداجا که در این مراسم به نمایش درآمد، به شرح ذیل است: خودرو تویوتا حامل تراکت نیروی دریایی، شیلتر مخابراتی، سامانه پرتاب موشک برد بلند ولایت ۳( ناوگان شمال به مرکز)، محمول اژدر مارک ۴۶، اژدر اکسیژنی (از منطقه یکم به مرکز)، اژدر الکتریکی + مین چسبان (از منطقه یکم به مرکز)، محمول مین (صدف + انفطار+کوسه) (از منطقه یکم به مرکز)، پهپاد مهاجر نوین ۲ (۲ فروند)، محمول پهپاد آرش (۱ فروند) +پهپاد باور ۵ (۱ فروند)، پهپاد صادق (۲ فروند)، محمول پهپاد ابابیل ۵ (یک فروند)، توپ ۷۶ م م فجر ۲۷، محمول قایق رعد، شماور هجومی شهاب، محمول دریایی مرطوب السابحات ۱۵، قایق ریپ راکت انداز(منطقه یکم)، قایق ریپ نفربر(منطقه یکم)، شیلتر اخلالگرارتباطی رعد، خودرو تاکتیکی GIS