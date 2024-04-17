مردم ری درحمایت از «وعده صادق» بعد از نماز جمعه راهپیمایی می کنند

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حمایت از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و همچنین دفاع از مردم مظلوم و مقتدر غزه مردم شهرری بعد از پایان نمازجمعه از مصلی امام علی (ع) حرم تامیدان اصلی (حضرت عبدالعظیم حسنی) راهپیمایی کرده و انزجار خود را جنایات رژیم کودک کش اسرائیل اعلام می کنند.

وی افزود: در این راهپیمایی همچنین از اقدام قابل تقدیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح در پاسخ دندان شکن به تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمایت می‌کنند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری گفت: از آغاز اقدام سپاه و نیروهای مسلح شاهد خوشحالی مردم و حمایت آنان بوده ایم.

کنگرلو گفت: در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرائت می‌شود.