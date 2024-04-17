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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۳

مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری:

مردم ری درحمایت از «وعده صادق» بعد از نماز جمعه راهپیمایی می کنند

مردم ری درحمایت از «وعده صادق» بعد از نماز جمعه راهپیمایی می کنند

ری- مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری از راهپیمایی مردم این شهرستان درحمایت از عملیات «وعده صادق» بعد از نماز جمعه این هفته خبر داد.

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حمایت از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و همچنین دفاع از مردم مظلوم و مقتدر غزه مردم شهرری بعد از پایان نمازجمعه از مصلی امام علی (ع) حرم تامیدان اصلی (حضرت عبدالعظیم حسنی) راهپیمایی کرده و انزجار خود را جنایات رژیم کودک کش اسرائیل اعلام می کنند.

وی افزود: در این راهپیمایی همچنین از اقدام قابل تقدیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح در پاسخ دندان شکن به تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمایت می‌کنند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری گفت: از آغاز اقدام سپاه و نیروهای مسلح شاهد خوشحالی مردم و حمایت آنان بوده ایم.

کنگرلو گفت: در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرائت می‌شود.

کد مطلب 6080613

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