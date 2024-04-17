آغاز نبرد ۱۶ تیم آسیایی برای کسب مجوز جام جهانی فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری ۴ دیدار به میزبانی کشور تایلند آغاز خواهد شد.

برنامه بازی‌های امروز به شرح زیر است:

*ویتنام – مالزی، ساعت ۱۰:۳۰

*ازبکستان – استرالیا، ساعت ۱۲:۳۰

*تایلند – چین، ساعت ۱۴:۳۰

*عربستان – عراق، ساعت ۱۷:۳۰

تیم ملی فوتسال کشورمان هم با هدایت وحید شمسایی که در مرحله گروهی با تیم‌های افغانستان، کویت و بحرین هم‌گروه است در نخستین دیدار خود فردا ۳۰ فروردین به مصاف افغانستان خواهد رفت.

این رقابت‌ها علاوه بر قهرمانی آسیا، حکم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۵ که به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود دارد و ۴ تیم برتر راهی جام این مسابقات خواهند شد.

در آخرین دوره این بازی‌ها که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد تیم ملی فوتسال ژاپن با غلبه بر ایران در دیدار نهایی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.