  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۵۲

رییس کل دادگستری مازندران خبر داد؛

رهایی یک محکوم به قصاص نفس در آمل

رهایی یک محکوم به قصاص نفس در آمل

ساری- رییس کل دادگستری مازندران از رهایی یک محکوم به قصاص نفس با تلاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: با تلاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف و مسئولین اداره زندان شهرستان آمل، با اعلام گذشت از سوی اولیای دم، یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان آمل، فرصت زندگی دوباره‌ای یافت.

پوریانی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات و نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه به تحقق مصالحه در پرونده‌های قضائی، با همکاری، همدلی و هم‌افزایی معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان، رئیس حوزه قضائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل و مسئولین ذیربط اداره کل زندان‌های مازندران، یک زندانی محکوم به قصاص با اعلام رضایت و گذشت اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به آغوش خانواده خود بازگشت.

رئیس کل دادگستری مازندران، حصول صلح و سازش در پرونده‌های قضائی را عملی خداپسندانه و بسیار ضروری توصیف کرد و با بیان اینکه صلح، بخشایش و گذشت، باید در کشور نهادینه شود، افزود: نتایج مثبت این اقدام مهم، بسیار ارزنده بوده و بر کسی، پوشیده نیست.

کد مطلب 6080620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها