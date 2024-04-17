رهایی یک محکوم به قصاص نفس در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: با تلاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف و مسئولین اداره زندان شهرستان آمل، با اعلام گذشت از سوی اولیای دم، یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان آمل، فرصت زندگی دوباره‌ای یافت.

پوریانی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات و نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه به تحقق مصالحه در پرونده‌های قضائی، با همکاری، همدلی و هم‌افزایی معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان، رئیس حوزه قضائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل و مسئولین ذیربط اداره کل زندان‌های مازندران، یک زندانی محکوم به قصاص با اعلام رضایت و گذشت اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به آغوش خانواده خود بازگشت.

رئیس کل دادگستری مازندران، حصول صلح و سازش در پرونده‌های قضائی را عملی خداپسندانه و بسیار ضروری توصیف کرد و با بیان اینکه صلح، بخشایش و گذشت، باید در کشور نهادینه شود، افزود: نتایج مثبت این اقدام مهم، بسیار ارزنده بوده و بر کسی، پوشیده نیست.