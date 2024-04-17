برنامه تیراندازان ایران در قهرمانی جهان قطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ در رشته تراپ و اسکیت از ۳۱ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است: (زمان به وقت ایران)

یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه:

مرحله مقدماتی تراپ آقایان و بانوان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۳۰



دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه:

روز دوم مقدماتی تراپ آقایان و بانوان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۳۰

سه‌شنبه، ۴ اردیبهشت ماه:

فینال تراپ بانوان - ساعت ۱۵:۳۰

فینال تراپ آقایان - ساعت ۱۷:۰۰

جمعه، ۷ اردیبهشت ماه:

مرحله مقدماتی اسکیت آقایان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰

شنبه، ۸ اردیبهشت ماه:

روز دوم مقدماتی اسکیت آقایان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰

یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه:

فینال اسکیت آقایان - ساعت ۱۷

مرضیه پرورش‌نیا، شیوا فرح پور،‌ بابک یگانه، محمد بیرانوند و محمدحسین پرورش‌نیا در بخش تراپ و علی دوستی و امیرمحمد دادگر در بخش اسکیت با هدایت نریمان نیکخو، ترکیب تیم اعزامی کشورمان را تشکیل می‌دهند. احمدرضا هامونی حقیقت نیز سرپرست این تیم است.