برنامه تیراندازان ایران در قهرمانی جهان قطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ در رشته تراپ و اسکیت از ۳۱ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه در دوحه قطر برگزار میشود.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است: (زمان به وقت ایران)
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه:
مرحله مقدماتی تراپ آقایان و بانوان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۳۰
دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه:
روز دوم مقدماتی تراپ آقایان و بانوان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۳۰
سهشنبه، ۴ اردیبهشت ماه:
فینال تراپ بانوان - ساعت ۱۵:۳۰
فینال تراپ آقایان - ساعت ۱۷:۰۰
جمعه، ۷ اردیبهشت ماه:
مرحله مقدماتی اسکیت آقایان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰
شنبه، ۸ اردیبهشت ماه:
روز دوم مقدماتی اسکیت آقایان - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰
یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه:
فینال اسکیت آقایان - ساعت ۱۷
مرضیه پرورشنیا، شیوا فرح پور، بابک یگانه، محمد بیرانوند و محمدحسین پرورشنیا در بخش تراپ و علی دوستی و امیرمحمد دادگر در بخش اسکیت با هدایت نریمان نیکخو، ترکیب تیم اعزامی کشورمان را تشکیل میدهند. احمدرضا هامونی حقیقت نیز سرپرست این تیم است.
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