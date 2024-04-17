ایران به محور مقاومت و مبارزه با اسراییل تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح چهارشنبه در مراسم رژه روز ارتش اظهار کرد: خداوند وعده داده که حامی اصلی کسانی است که برای اقامه عدل و قسط قیام می‌کنند و به پا می‌خیزند.

وی با بیان اینکه امروز اسرائیل به محور ظلم و نماد نسل کشی و فساد در عالم تبدیل شده است، عنوان کرد: مقابله با اسرائیل به رسالتی انسانی برای تمام آزادگان دنیا تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: شکست مفسدان و ظالمان مورد تاکید و رضایت خداوند است و بدون شک اتفاقات چند روز اخیر رضایت الهی را برای مردم این خاک و سربازان اسلام فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سرنوشت رژیم اسرائیل با جنایت‌هایی که انجام داده و نسل کشی که صورت داده چیزی جز نابودی و ذلت نیست و این وعده حق الهی است که محقق خواهد شد.

امام جمعه قزوین با تبریک روز ارتش، تصریح کرد: ارتش از ابتدای انقلاب تا به امروز در کنار مردم بوده و افتخار مردم محسوب می‌شود.

وی با بیان ارتش مکتبی همیشه آماده خدمت به نظام و مردم بوده است، اضافه کرد: ارتش به مایه اتکای جمهوری اسلامی و ملت تبدیل شده است.

آیت الله عابدینی پاسخ به اسرائیل را تنها یک تنبیه محدود و کوچک دانست و عنوان کرد: پاسخ قاطع جمهوری اسلامی باعث تقویت گروه‌های مقاومت و امیدواری جهان اسلام به مبارزه با اسرائیل شد.

وی با بیان اینکه این پاسخ اقتدار ایران را افزایش داد تاکید کرد: امروز ایران اسلامی به محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل و نقطه اتکای ملت‌های مظلوم جهان تبدیل شده است.