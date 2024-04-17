به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر زهرا شاکری، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در توضیح این طرحهای پژوهشی جدید در شورای پژوهشی این دانشکده، گفت: طرح بررسی تطبیقی چالشهای ودیعهگذاری و حق رهن اموال فکری و راهکارهای رفع آنها در حقوق ایران، فرانسه، مصر و انگلستان (کارفرما: وزارت دادگستری)، بازنگری قانون ایمنی راهها و راه آهن در بخش جادهای و ارائه پیشنویس لایحه به منظور اصلاح این قانون (کارفرما: سازمان راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه و شهرسازی) و طراحی طرحواره و پیکربندی ارائه نهایی طرحهای پژوهشی برنامه مطالعاتی دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری (کارفرما: مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف) با مشارکت پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اجرا میشوند.
معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین از اجرای طرح پژوهانه «پارسا» ویژه حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ مطابق با مقررات جدید خبر داد و گفت: محاسبه قطعی گرنت ۳۶۴ مقالۀ ثبت شده استادان و محققان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز صورت گرفته است.
وی درباره دستاوردهای این دانشکده در حوزه ارتقای مجلات علمی نیز اظهار داشت: در آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجله اوراسیای مرکزی در رتبه Q۱ ابقاء شد و مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی به رتبۀ Q۲ ارتقا یافت.
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