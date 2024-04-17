  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۷

رییس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم:

چهار گونه جانوری در طبیعت «میاندشت» تیمار و رهاسازی شدند

چهار گونه جانوری در طبیعت «میاندشت» تیمار و رهاسازی شدند

بجنورد_ رییس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم گفت: چهار گونه جانوری در طبیعت «میاندشت» تیمار و رهاسازی شدند.

احمد صفرزاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: چند گونه از جانوران شامل سارگپه، کاکایی، باکلان و آهو که به طرق مختلف مصدوم و آسیب دیده بودند، توسط دوستداران حیات وحش طی ماه جاری تحویل اداره محیط زیست شدند.

وی در ادامه افزود: با همکاری و کمک دامپزشکی شهرستان معاینات لازم و تیمار بر روی این حیوانات انجام گرفت و پس از چند روز مراقبت و اطمینان از سلامتی و بهبودی کامل با نظارت کارشناسان در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی و به دامان طبیعت بازگشتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم گفت: با قدرانی از دوستداران و حامیانی که حیات وحش زخمی و ناتوان را به محیط زیست تحویل می‌دهند، از مردم خواست از گرفتن حیوانات سالم و یا نوزادان حیات وحش خودداری نموده و در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6080681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها