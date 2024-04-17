چهار گونه جانوری در طبیعت «میاندشت» تیمار و رهاسازی شدند

احمد صفرزاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: چند گونه از جانوران شامل سارگپه، کاکایی، باکلان و آهو که به طرق مختلف مصدوم و آسیب دیده بودند، توسط دوستداران حیات وحش طی ماه جاری تحویل اداره محیط زیست شدند.

وی در ادامه افزود: با همکاری و کمک دامپزشکی شهرستان معاینات لازم و تیمار بر روی این حیوانات انجام گرفت و پس از چند روز مراقبت و اطمینان از سلامتی و بهبودی کامل با نظارت کارشناسان در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی و به دامان طبیعت بازگشتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم گفت: با قدرانی از دوستداران و حامیانی که حیات وحش زخمی و ناتوان را به محیط زیست تحویل می‌دهند، از مردم خواست از گرفتن حیوانات سالم و یا نوزادان حیات وحش خودداری نموده و در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.