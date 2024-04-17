به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهار شنبه در مراسم روز ارتش در بوشهر با تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ارتش قهرمان، سپاه پاسداران توانمند و مقتدر، نیروی انتظامی و امنیتی سرافراز منظومه‌ای از قدرت ملی و اقتدار فرا ملی ایران اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنان در عرصه دانش مدیریت نظامی و دفاعی و قدرت بالای عملیات، صف و ستاد در جغرافیای کلان جمهوری اسلامی با هدایت فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری رسیده‌اند که پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

امام جمعه بوشهر نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران را از قوی‌ترین و محبوب‌ترین نیروهای مسلح جهان دانست و تصریح کرد: طراحی در نرم‌افزار، دانش‌بنیان، مدیریت تولید سخت‌افزار دفاعی و نظامی در بردهای مختلف موجب شده که دیگر هیچ کشوری قدرت فکر اجازه تعرض به مرزهای جمهوری اسلامی بکند.

منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، عملیات غرورآفرین موشکی و پهپادی ایران اسلامی علیه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی را مورد ستایش قرار داد و تأکید کرد: این حمله علیه رژیم صهیونیستی نشان از قدرت بالای دانش نظامی، دفاعی و توانمندی در عرصه عملیات در جغرافیای وسیع فراملی بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این چنین حماسه می‌آفرینند گفت: این عملیات سرآغاز است برای کاری بزرگ در عرصه دفاعی ایران و این نشان از اقتدار روزافزون جامع نیروهای مسلح ایران اسلامی دارد.

صفایی‌بوشهری با قدردانی از نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر، شورای تأمین، استاندار، خانواده معظم شهدا و ایثارگران اضافه کرد: بوشهر، استان ولایت‌مدار، دارالحماسه است و در خط مقدم مقاومت در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و ظالمان قرار دارد.