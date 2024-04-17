خبرگزاری مهر، گروه مجله: فعال رسانهای فلسطینی با بغض میگوید: «اولین شب در ۱۹۰ روز گذشته بود که هیچ جنگنده اسرائیلی در آسمان غزه پرواز نکرد و فلسطینیان یک نفس از روی آرامش و دل خوشی کشیدند.» کاربر فلسطینی دیگری نوشت: «امشب در غزه هیچ کودکی شهید نمیشود.» آن شب آزادیخواهان جهان خوشحال بودند و برای ایران کف میزدند و سوت میکشیدند؛ دلشان آرام بود که کودکان غزه یک شب آرام را تجربه کردهاند.
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پر شده بود از واکنش کاربرانی که درباره آرامش کودکان غزه در شب عملیات «وعده صادق» حرف میزدند؛ اما چیزی نگذشت که انتشار ویدئویی تکاندهنده از نوار غزه، نشان داد اسرائیلیها در این مصاف از هیچ راه و روشی صرفنظر نمیکنند. مهم نیست چقدر ضدانسانی و غیراخلاقی و باورنکردنی باشد، مهم این است که برای آنها نفع ناچیزی به همراه بیاورد؛ حتی اگر پخش کردن صدای گریه نوزاد برای جنگزدگانی باشد که داغ فرزند دیدهاند.
چندین ماه است که هرکسی در هر گوشهای از دنیا با هر اعتقادی غمزده مادرانی است که شب برای کودکانشان لالایی خواندند، صبح در آغوششان کشیدند و بوسیدند، ظهر برایشان از ته ماندهها چیزی برای خوردن آماده کردند و عصر برایشان نماز میت خواندند. جهان غم زده انسانهایی از سرزمین زیتون است که هزاران بار در رسانهها تصاویر کودکان وحشتزدهشان را منتشر کردهاند، فریاد زده و کمک خواستهاند؛ اما جنگ برای آنها هر روز چهره جدیدتر، وحشیانهتر و بیرحمتری به خود میگیرد.
سالهاست صهیونیستها برای اشغال سرزمین فلسطین جنایت میکنند؛ اما جنایتشان از هفت اکتبر ۲۰۲۳ بیپردهتر شده است. در این مدت اسرائیل به هر روشی، توحش خود را به جهانیان نشان داده و از هیچ تلاشی برای تصرف و اشغال اراضی فلسطین کوتاهی نکرده است؛ از جنگ روانی گرفته تا حملههای نظامی.
مصداقهای جنگ روانی اسرائیلیها علیه مردم غزه در ماههای اخیر بسیار شده است؛ اعلامیهها و کاغذهایی که از هر از گاهی از آسمان غزه فرو میریزد و مردم را تهدید میکند خانههایشان را تخلیه کنند؛ تماسهایی که با شمارههای ناشناس با مردم غزه میگیرند و با ادبیات تحقیرآمیز به آنها میگویند سرانجامی جز مرگ یا فرار در انتظارشان نیست.
«معتز عزیزه» خبرنگار و عکاس معروفی که تا چند هفته در غزه بود و اخبار و تصاویر دردناک مردم منطقه را پوشش میداد در یکی از پستهای اینستاگرامی خود نشان داد فردی از اسرائیل با او تماس گرفته و میخواهد معتز را قانع کند که فعالیت او و دیگر کاربران شبکههای اجتماعی و تمام راهپیماییهای مردم دنیا، یک جور سر و صدا است که نتیجهای به دنبال ندارد. این خبرنگار که چشم بیش از هجده میلیون دنبال کننده را به صفحه اینستاگرامی و محتواهای خود دوخته بود در پاسخ به تماسی که او را به خاطر نشر تصاویر و حمایت از مردم غزه تهدید میکرد میگوید: «صادقانه، اول که با من تماس گرفتید خیلی ترسیدم چون روزنامهنگاران و خبرنگاران زیادی کشته شدند، اما حالا کوچکترین اهمیتی به حرفهایت نمیدهم چون همه ما… همه انسانها بالاخره یک روز میمیریم؛ حداقل اگر من اینجا بمیرم کار مفیدی برای مردمم انجام دادهام!»
حالا جدیدترین راهکار اسرائیلیها برای شکستن مقاومت روانی خانوادهها، این است که شبها با کواد کوپترها برای مردم داغدار غزه صدای گریه نوزاد پخش میکنند. این ویدئو از روز گذشته که توسط یکی از روزنامهنگاران شبکه الجزیره در صفحه اینستاگرامیاش منتشر شد مورد توجه کاربران قرار گرفت.
در این ویدئو در گوشهای از تصویر فیلم نوشته شده است: «باور نکردنی؛ گزارشهای هشدار دهنده از غزه نشان میدهد که نیروهای اسرائیلی از پرندهها و بلندگوها بر فراز کمپ نصیرات استفاده میکنند؛ پخش فریادهای زنان و کودکان برای فریب دادن و هدف قرار دادن غیر نظامیان است.»
این روزنامهنگار این اقدام را نه صرفاً برای جنگ روانی بلکه ترفندی برای کشتار مردم دانسته است. به گفته او متجاوزان اسرائیلی در اردوگاه پناهندگان نصیرات از طریق پرندهها و کوادکوپترها صدای گریه کودکان و فریاد زنان و حتی پارس سگها را پخش میکردند تا ساکنان را از خانههایشان بیرون بکشند و بعد از هدف قرار دادنشان جانشان را بگیرند.
دیستوپیا در غزه
کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام واکنشهای متعددی به ویدئویی که روزنامهنگار الجزیره به اشتراک گذاشته بود نشان دادند. کاربری با اشاره به ماجرای هولوکاست و شباهتهای آن با حال و روز حال غزه نوشت: «آنها همیشه پایینتر خواهند رفت، آنها وحشت هولوکاست را پاک میکنند و وحشتی که خودشان ایجاد کردند را جایگزین آن میکنند.»
کاربر دیگری نوشت: «هر روزی که اسرائیل میسازد از کابوس بدتر است، خدای من!»
یک کاربر اینستاگرامی دیگر نوشته است: «این لعنتی بیشتر و بیشتر به یک دیستوپیا تبدیل میشود.» عبارتی که این کاربر از آن استفاده کرده یک مضمون ادبی است که به جامعهای خیالی دلالت دارد؛ جامعهای که در آن سیاهیها و ویرانیها فراگیر شده است. در واقع میتوان گفت با عباراتی از جمله «ویرانشهر» یا «تباهشهر» مترادف است و در نقطه مقابل «مدینه فاضله» معنا پیدا میکند. این کاربر با نظری که ثبت کرده یادآوری کرده که اسرائیلیها غزه را به سمت تباهی و ویرانی بردهاند و ویژگیهای منفی را به جایی رساندهاند که در دنیای واقعی مشابهی ندارد و در عالم مفاهیم انتزاعی میتوان آن را پیدا کرد.
صاحب حساب دیگری که خود را اهل غزه معرفی میکند نوشت: «من اهل غزه هستم، ما هرروز در غزه میمیریم آیا ما لیاقت این را نداریم که مثل بقیه مردم دنیا زندگی کنیم؟»
کاربری اینطور مینویسد: «آنها بیمار هستند، و با این کار ثابت میکنند که مردم فلسطین چقدر خوش قلب هستند و با شنیدن صداها بلافاصله به کمک میآیند.»
شخصی با اشاره به شرارتهای گوناگون اسرائیل نوشت: «درست زمانی که فکر میکنید آنها دیگر نمیتوانند شرارت کنند، راههای جدیدی پیدا میکنند» و کاربر دیگری در ادامه گفت: «آنها هرگز از شگفت زده کردن دست بر نمیدارند. آنها هر روز شیوههای جدید شکنجه را اجرا میکنند! شر در روح آنها ریشه زده است». فرد دیگری نیز اسرائیلیها را «شیطان صفت» نامید.
کاربر دیگری که باز از اهالی غزه به نظر میرسد با یادآوری جو ناامیدی و غم حکم فرما بر زندگی فلسطینیان نوشت: «تصور کن که تمام آرزوهایت، خانهات، تحصیلاتت، و عزیزترین بستگانت را از دست میدهی، ۱۹۰ روز زندگی نمیکنی، ما هنوز زندهایم اما درونمان اینجا در غزه مرده است!»
صفحهای نیز گزاره «اینها بیمار هستند» را در قسمت نظرات پست روزنامه نگار الجزیره ثبت کرده و دیگری پرسش «آیا این نوعی شکنجه روحی نیست؟» را مطرح میکند. یک کاربر دیگر نیز قسم خورده است: «به خدا سوگند من هرگز راه بدتری از یک ارتش برای انجام عملیات خود ندیدهام!»
آنچه قابل توجه است این است که در این ویدئو، شخصی که در حال فیلمبرداری است، بعد از آن که موضوع را شرح میدهد، چند بار ذکر همیشگی و رمز مقاومت مردم غزه را تکرار میکند: «حسبنا الله و نعم الوکیل» یعنی خدا برای ما کافی است و چه وکیل خوبی است…
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