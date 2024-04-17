به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: ما امسال موافقت اصولی راه‌اندازی مدارس سمپاد عشایری را در ۳ استان خوزستان، آذربایجان غربی و گلستان اخذ کردیم. یک مدرسه سمپاد عشایری هم در استان فارس داریم که از سال‌های گذشته فعالیت می‌کرده اما در بقیه مناطق کشور مدرسه سمپاد عشایری نداشتیم.

وی ادامه داد: برای اولین بار بود که پس از سال‌ها با راه‌اندازی این مدارس موافقت شد و برای سال تحصیلی پیش رو یکی از استان‌ها توانسته زیرساخت لازم را فراهم کند تا ما بتوانیم از مهرماه حدود ۴۰ دانش‌آموز در دوره اول متوسطه در گروه پسران در آذربایجان غربی داشته باشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اکنون هم ثبت‌نام این مدرسه ادامه دارد و دانش‌آموزان عشایر استان آذربایجان غربی می‌توانند این مدرسه را انتخاب کنند.

به گفته طریفی حسینی این مدرسه به صورت شبانه‌روزی اداره خواهد شد و یک فضای آموزشی خوب و کاملاً استاندارد است که در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در بین دانش‌آموزان عشایر، دانش‌آموزان بسیار با استعداد و بسیار باهوش و نخبه‌ای وجود دارد که بعضاً به خاطر مناطق عشایری و شرایط خاص زندگی آن‌ها، امکان تحصیل‌شان در مدارس شهری، سخت است و ما می‌خواهیم چنین مدارسی به صورت شبانه‌روزی در حوزه عشایر داشته باشیم تا بتوانیم این دانش‌آموزان با استعداد و نخبه را وارد و متناسب با استعدادشان زمینه مناسب و امکانات لازم را برای‌شان فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: از مهرماه برای این مدرسه دانش‌آموز جذب می‌کنیم و سال به سال پایه‌های این مدرسه تکمیل خواهد شد، در دوره دوم متوسطه و همینطور برای گروه دختران برنامه‌ریزی خواهیم کرد که تکمیل شود.

طریفی حسینی گفت: استان خوزستان و گلستان هم موافقت اصولی دارند و از سال تحصیلی آینده با توجه به تمهید مقدماتی که باید انجام شود و حساسیتی که ما در مدارس سمپاد داریم از نظر فضای آموزشی و معلم و … که باید تأمین شود، برای سال آتی این دو استان هم دانش‌آموز جذب می‌کنند و به تدریج در بقیه استان‌ها نیز این مدارس راه‌اندازی خواهد شد.