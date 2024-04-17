  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۲

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

۷۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کردستان هزینه شد

۷۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کردستان هزینه شد

سنندج_ مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کردستان در دولت سیزدهم هزینه شده است.

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه برای ارتقای شاخص‌های آبرسانی روستایی در استان هزینه شده که موجب افزایش ۵ درصدی بهره‌مندی روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار شده است.

وی افزود: در ابتدای کار دولت، شاخص بهره مندی آب شرب روستایی در استان ۷۶ درصد بود که با اقدامات انجام شده طی این مدت، این شاخص به ۸۱ درصد ارتقا یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم تاکنون ۵۴ روستای جدید تحت پوشش خدمات شرکت در حوزه آب شرب قرار گرفته و تنش آبی در ۱۰۰ روستا نیز برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه عملیات اجرایی آبرسانی به ۳۶۸ روستای استان نیز در حال انجام است، گفت: از این تعداد ۹۹ روستا از محل اعتبارات ملی، ۸۸ روستا از محل اعتبارات استانی، ۱۲ روستا از محل اعتبارات خیرین آبرسان و ۱۶۹ روستا از محل طرح جهاد آبرسانی تأمین اعتبار شده است.

کد مطلب 6080737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها