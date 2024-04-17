۷۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کردستان هزینه شد

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه برای ارتقای شاخص‌های آبرسانی روستایی در استان هزینه شده که موجب افزایش ۵ درصدی بهره‌مندی روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار شده است.

وی افزود: در ابتدای کار دولت، شاخص بهره مندی آب شرب روستایی در استان ۷۶ درصد بود که با اقدامات انجام شده طی این مدت، این شاخص به ۸۱ درصد ارتقا یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم تاکنون ۵۴ روستای جدید تحت پوشش خدمات شرکت در حوزه آب شرب قرار گرفته و تنش آبی در ۱۰۰ روستا نیز برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه عملیات اجرایی آبرسانی به ۳۶۸ روستای استان نیز در حال انجام است، گفت: از این تعداد ۹۹ روستا از محل اعتبارات ملی، ۸۸ روستا از محل اعتبارات استانی، ۱۲ روستا از محل اعتبارات خیرین آبرسان و ۱۶۹ روستا از محل طرح جهاد آبرسانی تأمین اعتبار شده است.

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