به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد در همایش ویژه روز ارتش که در مجموعه صدف بجنورد برگزار شد، در این مراسم با شکوه، جایگاه رهبر و فرمانده کل قوا را در هدایت صحیح جامعه و نظام مورد توجه قرار داد و گفت زمانیکه عده‌ای به دنبال انحلال ارتش بودند اما امام از این انحراف جلوگیری کرد و روز ارتش را نامگذاری کرد.

وی در ادامه افزود امروز نیز شجاعت مقام معظم رهبری سیلی بر چهره کریه دشمن نواخت و غم شهادت عزیزانمان را با درس به دشمن تسلی داد و دشمن را پشیمان کرد و دنیا را مبهوت خودش کرد.

استاندار خراسان شمالی به عزت امروز کشور به عنوان دستاورد انقلاب اشاره کرد و گفت: ایرانی که نمی‌توانست کمترین نیاز خود را تأمین کند، امروز عزتی یافته که بر صورت استکبار جهانی سیلی می‌زند و همزمان همه شئون انسانی را در اوج قدرت و شجاعت رعایت می‌کند و مراکز جمعیتی را هدف قرار نمی‌دهد.

حسین‌نژاد ادامه داد: با اقدامات ایران اسلامی، ابرقدرتی آمریکا دیگر مفهومی ندارد و شکوه و عظمت امروز ما از وجود رهبری دینی و سربازان شجاع اوست.