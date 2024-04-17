افزایش شمار قربانیان سیل و رعد و برق در پاکستان به ۶۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسینیوز، تداوم بارندگی شدید و وقوع رعدوبرق در کشور پاکستان، تاکنون به جان باختن دست کم ۶۳ نفر منجر شده است.
در چهارمین روز بارندگیهای شدید و شرایط اقلیمی به شدت نامساعد در پاکستان، امروز ۱۴ تن دیگر جان خود را از دست دادند.
عمده قربانیان در استانهای خیبرپختونخوا واقع در شمال غربی پاکستان گزارش شده است. خورشید انور، سخنگوی سازمان مدیرت بحران پاکستان گفته که فروریختن ساختمانها به جان باختن ۳۲ نفر از جمله ۱۵ کودک و پنج زن انجامیده است.
همچنین به گفته وی، تاکنون در شمال غرب پاکستان حدود یک هزار و ۳۷۰ منزل مسکونی آسیب دیده است. ظهیر احمد بابار، مقام ارشد سازمان هواشناسی پاکستان گفته که بارندگی شدید در ماه آوریل بهدلیل تغییرات اقلیمی بوده است.
بارندگی شدید در سال ۲۰۲۲ به بالا آمدن آب رودخانهها منجر شد و در یک مقطع، سیل یک سوم پاکستان را در برگرفت و یک هزار و ۷۳۹ نفر را به کام مرگ کشاند. همچنین خسارت ناشی از آن ۳۰ میلیارد دلار برآورد شد که پاکستانیها همچنان در تلاشند تا خود را از زیر بار این خسارت، رهایی ببخشند.
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