تاریخ ایران مشحون از صفحات زرین ایثار غیورمردان ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امورخارجه در فضای مجازی ایکس، نوشت: تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، مشحون از صفحات زرین ایثار و فداکاری غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در دفاع از مرزهای ایران عزیز، امنیت کشور و تحقق و تثبیت ارزش‌ها و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و نیز خدمت به ملت بزرگ ایران، هزاران شهید گلگون و سرافراز تقدیم کرده‌اند. ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.