  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۱

کنعانی:

تاریخ ایران مشحون از صفحات زرین ایثار غیورمردان ارتش است

تاریخ ایران مشحون از صفحات زرین ایثار غیورمردان ارتش است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، مشحون از صفحات زرین ایثار و فداکاری غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امورخارجه در فضای مجازی ایکس، نوشت: تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، مشحون از صفحات زرین ایثار و فداکاری غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در دفاع از مرزهای ایران عزیز، امنیت کشور و تحقق و تثبیت ارزش‌ها و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و نیز خدمت به ملت بزرگ ایران، هزاران شهید گلگون و سرافراز تقدیم کرده‌اند. ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

کد مطلب 6080785
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها