۱۵۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب خارگ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی صبح چهارشنبه در دیدار با مسؤولان استان بوشهر با تشریح آخرین اقدامات در حوزه‌های تخصصی و مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت از اراده جدی و تلاش حداکثری شرکت ملی نفت برای خدمت‌رسانی به محیط پیرامونی خبر داد و گفت: برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب جزیره خارگ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران ابراز داشت: برای کاهش مشکلات و خدمت‌رسانی در کنار مسئولان و مردم هستیم و امیدواریم مدیران استانی پروژه اصلاح شبکه آب و فاضلاب جزیره خارگ را در اولویت قرار بدهند.

غریبی به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تخصصی در شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و افزود: سال گذشته اساس کار در این شرکت بر سازماندهی، برنامه ریزی، هدف‌گذاری و تخصیص منابع مالی بود و با تخصیص منابع در سال جاری، طرح‌های مصوب را به پروژه‌های اجرایی تبدیل کرده تا بتواند نقش مهمی در افزایش تولیدِ کشور داشته باشد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با تاکید بر توسعه متوازن و لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی، اظهار داشت: تخصیص اعتبار به امور عام‌المنفعه مسئولیتی است که از ابتدای دولت سیزدهم، وزارت نفت آن را در اولویت قرار داده است.

وی بهبود وضعیت بهداشت و درمان، اورژانس هوایی و دریایی و انجام پروژه‌های ورزشی، نوسازی مدارس، نوسازی منازل محرومان و اشتغال را از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت ملی نفت در جزیره خارگ دانست.

غریبی همچنین به خدمات ارائه شده توسط عملیات عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال‌های گذشته برای مردم و ساکنان جزیره خارگ اشاره و تصریح کرد: فعال کردن ۲ شناور مسافربری برای تثبیت وضعیت تردد ساکنان این جزیره، جمع‌آوری روزانه ۱۵ تن زباله و تفکیک و تبدیل آن به کود کمپوست، مدیریت نخاله‌های ساختمانی، گشت‌های شبانه‌روزی برای حفاظت از اراضی، لایروبی قنات‌های قدیمی، برگزاری کلاس‌های فنی حرفه‌ای برای جوانان، اعزام اورژانسی بیماران، حمل مصالح و اثاثیه ساکنان بومی و اختصاص سهمیه پروازی برای بومیان از جمله خدمات صنعت نفت برای مردم جزیره خارگ است.