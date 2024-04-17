همکاری راهبردی اتحادیه اروپا و ژاپن در بخش مواد پیشرفته آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس توافقنامهای که اتحادیه اروپا و ژاپن امضاء کردهاند، آنها روی تولید مواد جدیدی همکاری میکنند که در بخشهای بحرانی اقتصاد، مانند انرژیهای تجدیدپذیر، باتریها، ساختمانهای با انتشار کربن صفر و نیمههادیها استفاده میشود. آنها به دنبال ایجاد پلتفرمی به منظور به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به تحولات سیاستگذاری و تحقیق روی فرصتهای همکاری مشترک هستند.
اتحادیه اروپا گفته است که این مواد پیشرفته برای انتقال سبز و دیجیتال مهم بوده و “بخش حیاتی از حاکمیت اقتصادی و استقلال راهبردی” هستند.
اتحادیه اروپا مواد پیشرفته را موادی میداند که برای ایجاد عملکرد برتر یا عملکردهای خاص طراحی شده اند. یک مثال در این مورد، گرافن است. اتحادیه اروپا انتظار دارد که تقاضا برای مواد پیشرفته در سالهای آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد و معتقد است که کشورهای این اتحادیه به همراه ژاپن در این فناوری جایگاه رهبری جهانی را دارند. این توافقنامه پس از راهبرد اخیر پیشنهاد شده توسط کمیسیون اروپا برای حرکت به سمت “رهبری صنعتی اتحادیه اروپا” در مواد پیشرفته تدوین شد.
این توافقنامه جدید بر موفقیت همکاری اتحادیه اروپا با ژاپن در علوم مواد، که شامل توسعه مواد جدید برای جایگزینی فلزات بحرانی و مواد پیشرفته برای صنعت الکترونیک برق است، تکیه دارد. ایلیانا ایوانووا، کمیسر اتحادیه اروپا معتقد است که این گفتمان جدید در مورد مواد پیشرفته “همکاری اتحادیه اروپا با ژاپن در تحقیق و نوآوری” را تقویت میکند.
ایوانووا گفت: «این مواد برای انتقال ما به آینده سبز بسیار مهم هستند و با همکاری مشترک میتوانیم سریعتر به آنجا برسیم. من مشتاقانه منتظر دیدن نتایج این همکاری جدید با ژاپن هستم.»
پیش از این اتحادیه اروپا و ژاپن در بخشهای مختلف تحقیقات با هم همکاری کردهاند.
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