ارتش جمهوری اسلامی ایران جلودار خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین در سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی که در بیرجند مرکز خراسان جنوبی بارش باران در حال باریدن بود، یگان‌های مختلف نیروهای مسلح مستقر در مرکز استان یک بار دیگر شکوه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

نماینده ولی فقیه در مراسم روز ارتش با گرامی داشت ایثارگری‌ها و دلاوری‌های نیروهای مسلح جمهوری ایران گفت: به دلیل شرایط موجود در جهان امروز تشخیص حق از باطل کاری مشکل شده است.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) که فرموده‌اند " در زمانی که تشخیص حق از باطل مشکل می‌شود، فردی از خاندان من که نام او روح الله و معید به امداد الهی است، خواهد آمد که در این زمان پرده‌ها را بر خواهد داشت."، افزود: این اتفاق بزرگ افتاده و خداوند متعال برای نجات بشر روح الله را فرستاده که این موضوع مقدمه‌ای برای پایان افسانه فریب غرب فراهم است.

وی با بیان حدیثی از حضرت علی (ع) هم که نقل شده " در آینده یهود در فلسطین تشکیل حکومت خواهد داد ".، تصریح کرد: هرچند جامعه عربی را با اسلام می‌شناسند اما در این حدیث آمده که جامعه عرب و غیر عرب با هم همراه خواهند شد.

وی تاکید کرد: امروز بسیاری از اعراب می‌گویند که ما باید مانند ایران عمل کنیم نه اینکه نوکر آمریکا و اسرائیل باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کشورهای که در منطقه پایگاه مقاومت هستند حمایت خود را از ملت فلسطین نشان داده‌اند و این موضوع سبب رسوایی دشمن شده است.

آیت الله عبادی خاطر نشان کرد: در نظام مقدس اسلامی ایران، ارتش برای مردم و مردم برای ارتش است و مردم ایران اسلامی قدر نیروهای مسلح را می‌دانند لذا در دوران دفاع مقدس با حضور خود در میادین نبرد به صدام سیلی زدند دیگر نتوانست از جای خود بلند شود.

امیر سرتیپ دوم جلیل شاطری فرمانده ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: امروز

اگر کشوری تجهیزات نظامی نداشته باشد هدفی بسیار مناسب برای دشمن است که خوشبختانه امروز نیروهای مسلح ایران اسلامی در این زمینه به خود کفایی رسیده‌اند و امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به وظیفه خود که ایجاد امنیت است به بهترین شکل عمل می‌کنند.

در ادامه این مراسم یگان‌های حاضر در میدان با اجرای مراسم رژه از مقابل جایگاه و مسئولان استان یک بار دیگر شکوه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.