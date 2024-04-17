کاظمی داور استقلال شد/مومنی داور میهمانی پرسپولیس در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیست و چهارم لیگ برتر فصل جاری ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام کرد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

*پیکان تهران-هوادار تهران

داور: فرزاد منصوری کمک‌ها: حمیدرضا افشون، آبتین زاهدی و مهرداد خسروی؛ ناظر: حاتم بک پور

*گل گهر سیرجان-استقلال خوزستان

داور: محمدرضا تارخ؛ کمک‌ها: نجف پناهی، سعید زیبا و مسعود حقیقی؛ ناظر: یدالله جهانبازی

*صنعت نفت آبادان-پرسپولیس

داور: علی اصغر مؤمنی؛ کمک‌ها: محمد عطایی، دانیال باشنده و میثم حیدری؛ ناظر: مسعود مرادی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

*نساجی مازندران-تراکتور

داور: علی صفایی؛ کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، صالح عرب آبادی و علی بای؛ ناظر: محمدرضا فلاح

*استقلال تهران-شمس آذر قزوین

داور: وحید کاظمی؛ کمک‌ها: فرهاد مروجی، فرهاد فرهادپور و عبدالنبی پورخلف؛ ناظر: حسن کامرانی فر

*فولاد خوزستان-مس رفسنجان

داور: امیر ایار؛ کمک‌ها: علی اکبر نوری، اسماعیل احمدی و یعقوب آشوری؛ ناظر: ابوطالب طاهریان

یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

*ذوب آهن اصفهان-آلومینیوم اراک

داور: سعید رحیمی مقدم؛ کمک‌ها: حسن انتظاری، امید افخمی و شاهین یزدانی؛ ناظر: حیدر شکور

*ملوان بندر انزلی-سپاهان

داور: مرتضی منصوریان؛ کمک‌ها: حسن ظهیری، محسن سلطانی و فرهاد امینی؛ ناظر: فریدون اصفهانی