کاظمی داور استقلال شد/مومنی داور میهمانی پرسپولیس در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیست و چهارم لیگ برتر فصل جاری ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام کرد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
*پیکان تهران-هوادار تهران
داور: فرزاد منصوری کمکها: حمیدرضا افشون، آبتین زاهدی و مهرداد خسروی؛ ناظر: حاتم بک پور
*گل گهر سیرجان-استقلال خوزستان
داور: محمدرضا تارخ؛ کمکها: نجف پناهی، سعید زیبا و مسعود حقیقی؛ ناظر: یدالله جهانبازی
*صنعت نفت آبادان-پرسپولیس
داور: علی اصغر مؤمنی؛ کمکها: محمد عطایی، دانیال باشنده و میثم حیدری؛ ناظر: مسعود مرادی
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
*نساجی مازندران-تراکتور
داور: علی صفایی؛ کمکها: محمدعلی پورمتقی، صالح عرب آبادی و علی بای؛ ناظر: محمدرضا فلاح
*استقلال تهران-شمس آذر قزوین
داور: وحید کاظمی؛ کمکها: فرهاد مروجی، فرهاد فرهادپور و عبدالنبی پورخلف؛ ناظر: حسن کامرانی فر
*فولاد خوزستان-مس رفسنجان
داور: امیر ایار؛ کمکها: علی اکبر نوری، اسماعیل احمدی و یعقوب آشوری؛ ناظر: ابوطالب طاهریان
یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳
*ذوب آهن اصفهان-آلومینیوم اراک
داور: سعید رحیمی مقدم؛ کمکها: حسن انتظاری، امید افخمی و شاهین یزدانی؛ ناظر: حیدر شکور
*ملوان بندر انزلی-سپاهان
داور: مرتضی منصوریان؛ کمکها: حسن ظهیری، محسن سلطانی و فرهاد امینی؛ ناظر: فریدون اصفهانی
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