پای صنعت باید در دانشگاه باز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دوستار در نشست با اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه در اتاق شورای حوزه ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس سابق دانشگاه، تغییر مدیریت در دانشگاه را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: دوران مدیریت با سرعت طی می‌شود و آنچه می‌ماند یادگاری است که از آن دوران در ذهن افراد باقی می‌ماند و قضاوت‌هایی که تاریخ بر عملکرد آدم‌ها خواهد کرد و توشه‌ای که انسان برای آخرت خویش می‌برد.

سرپرست دانشگاه گیلان گفت: از امروز باید کار جدیدی در دانشگاه شروع کرد و فرصت زیادی نیز باقی نمانده است و باید عملکرد به مردم ارائه دهیم و فقط به فکر کار باشیم و بنا بر تغییر ندارم و بنا بر برنامه ریزی دارم و از کلیه معاونت‌ها و رؤسای دانشکده‌ها می‌خواهم وضعیت موجود حوزه خود و چالش‌های موجود را شناسایی و راهکار ارائه دهند و ما نیز نشست‌های تخصصی را با هر یک از معاونت‌ها و دانشکده‌ها آغاز خواهیم کرد.

دوستار در ادامه از معاونت اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه خواست عملکرد هزینه دانشگاه را تا پایان سال ۱۴۰۲ تنظیم کند و نباید هزینه‌های پرداخت نشده ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ منتقل شود.

وی در ادامه گفت: ما دانشگاه هستیم و از دانشگاه انتظارات بسیار بالاست و اگر دانشگاه کارکرد اجتماعی نداشته باشد از محیط حذف می‌شود و باید کاری کنیم که محیط را مدیریت کنیم و دانشگاه گیلان دانشگاه مادر هست و هدایت کننده دیگر دانشگاه‌های استان نیز است.

سرپرست دانشگاه گیلان با بیان اینکه هر معاونت و هر رئیس دانشکده در حوزه اختیارات خودش همانند رئیس دانشگاه است، گفت: ما باید پای صنعت را در دانشگاه باز کنیم و دانشجویان و اعضای هیأت علمی را روانه صنعت کنیم.

دوستار تصریح کرد: خانواده‌ها از دانشگاه مدرک نمی‌خواهند بلکه از ما اشتغال می‌خواهند که لازمه آن مهارت است که به کمک ورود به صنعت ایجاد می‌شود و باید در کنار مباحث اقتصادی به مباحث فرهنگی که بسیار مهم هستند با استفاده از ظرفیت نهاد رهبری در دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی پرداخته شود.

تشکر از همه مدیران دانشگاه

«فرید نجفی» رئیس سابق دانشگاه هم در این نشست ضمن تشکر از همه مدیران دانشگاه گفت: در ابتدای دوران مسئولیتم دانشگاه با شرایط کرونایی مواجه بود و ضمن عبور و ایجاد نظم و ترتیب از آن شرایط و بازگشایی دوباره دانشگاه، حوادث و ناآرامی شهریور ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که دانشگاه آن شرایط را مدیریت کرد.

وی همچنین برای دکتر دوستار سرپرست جدید دانشگاه در ادامه این مسیر ابراز موفقیت کرد.

«حجت الاسلام علی محمد عباسی» مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هم در این نشست ضمن تبریک انتصاب دوستار به سمت سرپرست جدید دانشگاه، از کلیه مدیران دانشگاه که بار سنگین مسئولیت را پذیرفته و برای رضا خداوند کار می‌کنند تشکر کرد و از همه مدیران خواست که با داشتن تلاش و جدیت، همیار سرپرست جدید دانشگاه در راستای ایفای رسالت‌های دانشگاه باشند.

شایان ذکر است سرپرست جدید دانشگاه قبل از این نشست، به اتفاق مدیران دانشگاه در مزار شهدای گمنام دانشگاه حاضر شد و با اهدای صلوات یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.