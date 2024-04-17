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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان خبرداد؛

مفقود شدن سه عشایرنشین در جبالبارز کرمان/ پیداشدن یکی از مفقودین

مفقود شدن سه عشایرنشین در جبالبارز کرمان/ پیداشدن یکی از مفقودین

کرمان _ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: سه نفر زن عشایرنشین در روستای سرجنگل عشایری از توابع منطقه جبالبارز جنوبی عنبرآباد در هنگام عبوراز مسیررودخانه مفقودشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در پی اعلام مردمی مبنی بر مفقود شدن سه زن عشایر نشین در روستای سر جنگل عشایری از توابع منطقه جبالبارز جنوبی در شهرستان عنبرآباد بلافاصله اولین تیم امداد و نجات در منطقه حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مفقودین در صحت و سلامت توسط نیروهای هلال احمر پیدا شده است، افزود: سه تیم امداد و نجات شامل تیم آنست و پشتیبانی نیز به منطقه مذکور اعزام شدند.

فلاح، با بیان اینکه این سه نفر در عبور از مسیر رودخانه در منطقه عشایری مفقود شده‌اند، افزود: تلاش‌ها برای نجات جان ۲ تن از مفقودین ادامه دارد.

لازم به ذکر است مناطق جنوب استان کرمان از روز سه شنبه شاهد بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها می‌باشد.

کد مطلب 6080860

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