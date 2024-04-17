اقتدار ارتش خاری در چشم دشمنان/ خدمات ارتش افتخار آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رژه روز ارتش در محل میدان ولایت شاهرود ضمن بیان اینکه اقتدار ایران خاری به چشم دشمنان و بدخواهان نظام و انقلاب شده است، ابراز داشت: دشمن از همان روز نخست کوشید تا با ایجاد انحلال در ارتش به اوج شکوفایی دوران خود بازگردد اما در این راه تاکنون موفق نشده است.

وی ضمن بیان اینکه حضور ارتش در عرصه‌های مختلف با همه امکانات و توان و به بهترین نحو ممکن برای دشمن گران آمده است، افزود: دلیل این دشمنی افتخار آفرینی ارتش در ایجاد امنیت، دفاع مقدس، بحران‌ها و حوادث است.

فرماندار ویژه شاهرود با بیان اینکه ارتش هوشمندانه کنار مردم قرار دارد، ابراز داشت: این ظرفیت عظیم در کنار سایر نیروهای مسلح قدرت بازدارندگی ارزشمند را به دنیا نشان داده است.

جلالی ضمن بیان اینکه پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به اسرائیل تنها نمونه‌ای از اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت، تصریح کرد: این توان و ظرفیت امنیت ساز نیروهای مسلح شایان تقدیر است.

وی بابیان اینکه ارتش در ساخت مسکن نیز اقتدار خود را بار دیگر به نمایش گذاشته است، افزود: اقدام شایسته ارتش در جهش تولید مسکن ملی امیدواریم طی سال جاری با قدرت برای ایجاد رفاه مردم تداوم یابد.