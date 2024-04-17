به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله «لطف‌الله دژکام» پیش از ظهر چهارشنبه در رژه نیروهای مسلح مستقر در استان فارس در مراسم گرامیداشت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی، ابتدا به بیان ارزش‌های والای این نهاد نظامی پرداخت و گفت: ما سال‌ها است که از عظمت و اقتدار نظام و نیروهای نظامی و مردم سخن می‌گوئیم در حالی که جهانیان در عملیات «وعده صادق» این اقتدار و عظمت را با چشم خود نظاره‌گر بودند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: عملیات وعده صادق حاصل همدلی مردم و مسؤولان و همافزایی قوای نظامی ما بود و این عملیات رژیم کودک‌کش و ظالم صهیونیستی را یک گام به نابودی نزدیک‌تر و پایه‌های سست این رژیم غاصب را متزلزل‌تر کرد.

امام جمعه شیراز مزیت بزرگ ارتش را در وفاداری این نهاد به باورهای معنوی و اصول و مبانی دینی دانست و گفت: امام راحل به خاطر همین روحیه ارتش یعنی وفاداری به کشور و اسلام بود که همواره در برابر تفرقه‌افکنی برخی دشمنان و فتنه‌گران و منافقان، حامی ارتش بودند.

آیت الله دژکام افزود: رابطه مردم و و ارتش دوطرفه است و اگر ارتش به سربازی نظام و اطاعت از رهبری و جان‌فدایی برای مردم افتخار می‌کند از آن طرف مردم ما هم به این نهاد نظامی افتخار می‌کنند.

وی در پایان گفت: البته امروز تمام آزادگان جهان به پرچم پرافتخار ایران و مردم و نظامیان ما افتخار می‌کنند زیرا پرچم آزادگی و عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی را برافراشته است.