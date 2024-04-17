پرونده چهارمین همایش تئاتر تک در چهارمحال و بختیاری بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی، در آئین اختتامیه چهارمین همایش تئاتر تک در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: برای برگزاری این دوره از جشنواره اهدافی مدنظر بود که بخش زیادی از آن‌ها محقق شد، چهارمین دوره در حقیقت همایش اولین‌ها بود و شاهد اجرای کارهای متفاوتی بودیم که وجه تمایز این جشنواره بود.



وی با اشاره به بسته شدن پرونده چهارمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری، افزود: این دوره با تمام کمی و کاستی بسته شد، امید است دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره تئاتر تک از هم اکنون آغاز به کار کند و فروردین سال آینده جشنواره‌ای گرم‌تر و جدی تر را شاهد باشیم، البته از همه افراد دعوت می‌کنم که در دوره بعد حضور داشته باشند، تئاتر تک به دور از قضاوت‌ها میدان تجربه است.



رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از هیأت انتخاب، هیأت داوران و هیأت اجرایی و همه افرادی که در برگزاری این دوره کمک شایانی کرده‌اند تشکر ویژه به عمل آورد.



قائدی ادامه داد: از فرشید بزرگ نیا، ثریا امنیان دهکردی و امیر بهاور اکبرپور به عنوان هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.



وی عنوان کرد: همچنین از هفت گروه اجرا که در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین روی صحنه نمایش رفتند با اهدای لوح سپاس مورد تقدیر شد.