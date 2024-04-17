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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۷

با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛

دومین خانه شهید در تهران افتتاح شد

دومین خانه شهید در تهران افتتاح شد

دومین خانه شهید در محله ولیعصر (عج) با هدف ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی و پزشکی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیری شهردار منطقه ۱۵ تهران با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در جامعه و ابعاد فرهنگ و تأثیر آن گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق مسائل فرهنگی، با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) ضرورت امروز جامعه است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حفظ نام شهدا در بین مردم و به ویژه نسل جوان افزود: وظیفه داریم ایثارگری‌های شهدای این نظام و انقلاب را برای نسل‌های جدید متجلی کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ منحط غرب جای ارزش‌های ناب اسلامی را بگیرد.

شیری با ابراز خرسندی از افتتاح این مجموعه در قدیمی ترین محله شهر تهران افزود: افتتاح خانه شهید بی شک منشأ خیرات بیشماری برای شهروندان خواهد شد و طبق پیش بینی‌های انجام شده علاوه بر خدمات اجتماعی- فرهنگی، خدمات پزشکی نیز به همت همرزمان شهدا به شهروندان ارائه خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۵ تهران در این مراسم اضافه کرد: افتتاح خانه‌های شهید علاوه بر خدمت رسانی، سبب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان شهروندان خواهد شد همچنین پایگاهی برای نسل نوجوان و جوان است تا بیشتر با رشادت‌ها و جان فشانی‌های این نسل آشنا شوند.

دومین خانه شهید در ۳ طبقه به متراژ ۱۲۰ متر به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و پزشکی در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید رضایی (منصور) افتتاح شد.

کد مطلب 6080918

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