دومین خانه شهید در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیری شهردار منطقه ۱۵ تهران با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جامعه و ابعاد فرهنگ و تأثیر آن گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق مسائل فرهنگی، با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) ضرورت امروز جامعه است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حفظ نام شهدا در بین مردم و به ویژه نسل جوان افزود: وظیفه داریم ایثارگریهای شهدای این نظام و انقلاب را برای نسلهای جدید متجلی کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ منحط غرب جای ارزشهای ناب اسلامی را بگیرد.
شیری با ابراز خرسندی از افتتاح این مجموعه در قدیمی ترین محله شهر تهران افزود: افتتاح خانه شهید بی شک منشأ خیرات بیشماری برای شهروندان خواهد شد و طبق پیش بینیهای انجام شده علاوه بر خدمات اجتماعی- فرهنگی، خدمات پزشکی نیز به همت همرزمان شهدا به شهروندان ارائه خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۵ تهران در این مراسم اضافه کرد: افتتاح خانههای شهید علاوه بر خدمت رسانی، سبب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان شهروندان خواهد شد همچنین پایگاهی برای نسل نوجوان و جوان است تا بیشتر با رشادتها و جان فشانیهای این نسل آشنا شوند.
دومین خانه شهید در ۳ طبقه به متراژ ۱۲۰ متر به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و پزشکی در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید رضایی (منصور) افتتاح شد.
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