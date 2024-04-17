۳۳۲ واحد نهضت ملی مسکن در خلخال در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های بنیاد مسکن شهرستان خلخال اظهار کرد: همزمان با دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) و سالروز تاسیس بنیاد مسکن کلید چهار واحد مسکن محرومین به متقاضیان واجد شرایط خلخال تحویل داده شد.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در شهرستان خلخال خاطرنشان کرد: این طرح ها شامل آسفالت و سنگفرش در ۱۶ روستای شهرستان خلخال است که همزمان با دهه بنیاد مسکن با اعتبار ۳۳۰ میلیارد ریال بهره برداری شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل از بازنگری طرح هادی در ۱۲ روستای شهرستان خلخال خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال انجام شده است.

کیخسروی با بیان اینکه احداث ۳۳۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن نیز در شهرستان خلخال در حال اجراست، تصریح کرد: مقاوم سازی مسکن روستایی در این شهرستان نیز به تعداد ۴۰۰ واحد در سال گذشته انجام شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط این شهرستان کمک بلاعوض احداث مسکن روستایی پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل از تداوم خدمات بنیاد مسکن در سال جاری خبر داد و بیان کرد: صدور تعداد ۴۴۴ جلد سند مالکیت نیز در سال گذشته در این شهرستان انجام شده است.