به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ترای اتلون در خصوص روند واگذاری دو باشگاه استقلال تهران و پرسپولیس اظهار داشت: مراحل واگذاری این دو باشگاه مردمی در دست سازمان خصوصی سازی است و دوستان کار را به سرعت در حال جلو بردن هستند. روز سوم اردیبهشت واگذاری این دو باشگاه انجام میشود.
او ادامه داد: یکی از آرزوهای دیرین هواداران این دو باشگاه واگذاری به بخش خصوصی است و در دولتهای گذشته هم در این خصوص اتفاق خاصی رخ نداد. شخص رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس هستند و انشاالله روز سوم اردیبهشت این اتفاق انجام خواهد شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در خصوص حضور بانکها برای خریداری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این خبرها تنها در فضای مجازی مطرح میشود و تا روز سوم اردیبهشت هیچ چیزی قطعی نیست.
اسبقیان در رابطه با بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: آن مواردی که بابت کسب صدور مجوز حرفهای لازم بود در ورزشگاه آزادی انجام شده است و از این بابت تیمهایی که در این ورزشگاه بازیهای خود را انجام میدهند مشکلی نخواهند داشت.
او در رابطه با کُرسی وزرات ورزش و جوانان پس از واگذاری استقلال و پرسپولیس در هیأت مدیره این دو باشگاه گفت: بارها شخص وزیر ورزش گفته است که وزرات به دنبال تیمداری نیست و به دنبال دخالت در باشگاهها نیستیم.
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