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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۲

خریداران مشخص نیستند؛

سوم اردیبهشت تکلیف واگذاری استقلال و پرسپولیس مشخص می‌شود

سوم اردیبهشت تکلیف واگذاری استقلال و پرسپولیس مشخص می‌شود

به گفته معاون وزیر ورزش، تکلیف واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس سوم اردیبهشت مشخص می‌شود اما تا آن زمان وضعیت خریداران مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ترای اتلون در خصوص روند واگذاری دو باشگاه استقلال تهران و پرسپولیس اظهار داشت: مراحل واگذاری این دو باشگاه مردمی در دست سازمان خصوصی سازی است و دوستان کار را به سرعت در حال جلو بردن هستند. روز سوم اردیبهشت واگذاری این دو باشگاه انجام می‌شود.

او ادامه داد: یکی از آرزوهای دیرین هواداران این دو باشگاه واگذاری به بخش خصوصی است و در دولت‌های گذشته هم در این خصوص اتفاق خاصی رخ نداد. شخص رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس هستند و انشاالله روز سوم اردیبهشت این اتفاق انجام خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در خصوص حضور بانک‌ها برای خریداری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این خبرها تنها در فضای مجازی مطرح می‌شود و تا روز سوم اردیبهشت هیچ چیزی قطعی نیست.

اسبقیان در رابطه با بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: آن مواردی که بابت کسب صدور مجوز حرفه‌ای لازم بود در ورزشگاه آزادی انجام شده است و از این بابت تیم‌هایی که در این ورزشگاه بازی‌های خود را انجام می‌دهند مشکلی نخواهند داشت.

او در رابطه با کُرسی وزرات ورزش و جوانان پس از واگذاری استقلال و پرسپولیس در هیأت مدیره این دو باشگاه گفت: بارها شخص وزیر ورزش گفته است که وزرات به دنبال تیم‌داری نیست و به دنبال دخالت در باشگاه‌ها نیستیم.

کد مطلب 6080977
بهنام روان پاک

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