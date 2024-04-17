بیانیه حماس در روز اسیر فلسطین/ اسرا در اولویت طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار تحرکی جهانی برای حمایت از اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که آزادی اسرا در راس اولویت‌های نبرد طوفان الاقصی قرار دارد.

این جنبش در بیانیه‌ای به مناسبت روز اسیر فلسطین تاکید کرد که امسال روز اسیر فلسطین در حالی فرا رسیده که ملت و مقاومت قهرمان فلسطین بیش از ۶ ماه است که برای دفاع از سرزمین، اصول و مقدسات فلسطین و برای حمایت از قدس، اسرا و مسجد الاقصی وارد نبرد طوفان الاقصی شده‌اند.

حماس بیان کرد که آزادی اسرای فلسطینی در راس اولویت‌های نبرد طوفان الاقصی قرار داشت و دارد و این جنبش از هیچ تلاشی برای آزادی آن‌ها دریغ نخواهد کرد.

این بیانیه می‌افزاید که جنایات دشمن در حق اسرا هرگز نمی‌تواند عزم و اراده آنان را تضعیف کند.

حماس مسئولیت جان و سلامت هزاران اسیر فلسطینی را متوجه دولت اشغالگر صهیونیستی دانست و عموم ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌های ملی و اسلامی آن را به همبستگی همه جانبه با اسرا و حمایت از آنان با همه ابزارهای ممکن فراخواند.

حماس امت اسلامی و عربی، آزادگان جهان و نهادهای حقوقی و بین‌المللی را نیز به راه‌اندازی کمپینی جهانی برای حمایت از اسرا و برملا ساختن جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه آنان فراخواند.