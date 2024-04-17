به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پور جمشیدیان پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای مدافع حرم با محوریت شهید سردار امان الهی که در مسجد حضرت ولیعصر برگزار شد، اظهار کرد: این یادواره شهدا برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم با محوریت شهید سردار امان الهی برگزار شده است و شهدایی که جان خود را در راه پاسداری از انقلاب تقدیم کردند و ما نیز باید ادامه دهنده راه این شهدا باشیم.

وی افزود: از مظلومیت این شهید همین بس که مردم شهر خودش هم از کارهای بزرگی که انجام داده است، بی‌خبر بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجاهدت بزرگ این شهدا نشان می‌دهد در بیجار از قبل انقلاب و بعد انقلاب ما در منطقه کردستان و شمال‌غرب ایران و هم در دفاع از حرم و مبارزه با رژیم صهیونیستی داریم و در راه پاسداری از انقلاب جان خود را فدا می‌کنند.

بیجار شهر شهدا و مردمان ولایتمدار است

سردار پور جمشیدیان اضافه کرد: مردم بیجار مردمانی شجاع هستند که همواره در راه پاسداری از انقلاب حضور دارند و این تعداد از شهدا نشان از ولایتمداری مردم این دیار دارد و در این شهرستان شهدای بسیار از جمله شهدای دانش آموزی وجود دارد که در راه انقلاب جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: ما باید قدردان این شهدا باشیم که گمنام در سوریه لبنان و عراق جانفشانی کردند و بقیه این شهدا و شهید امان الهی مردان بزرگی هستند که برای پاسداری از انقلاب اسلامی به نبرد حق بر علیه باطل رفتند.

فرمانده قرارگاه سید الشهدا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: پاسداری از انقلاب اسلامی و ارزش‌های ان یک امر مهم و همت مضاعفی است که باید به آن توجه شد و پاسداری از انقلاب اسلامی و نگهداری از انقلاب اسلامی وابسته به یک زمان خاص نیست.

سردار پور جمشیدیان اعلام کرد: شهدا در راه پاسداری از انقلاب و ادای تکلیف الهی پس از انقلاب نیز دست از مجاهدت بر نداشتند و در راه نبرد حق بر علیه باطل جان خود را فدا کردند.

وی تاکید کرد: اولین فرماندهان و قهرمانان که به مناطق نام امن کردستان رفتند و امنیت ایجاد کردند از مردم کردستان بودند و آنها برای اولین بار امید و امنیت را در این منطقه ایجاد کردند.

سردارپور جمشیدیان ابراز کرد: با حضور این بزرگمردان اشرار نابود شدند و در جبهه جنگ با رژیم بعثی به جنگ پرداختند و ثمره این هشت سال جهاد پیروزی انقلاب اسلامی بود و یک افتخار برای مردم ایران اسلامی است.

خدمات سپاه در سازندگی و ایجاد امنیت بیانگر برکت خون شهدا و ایثارگران است

فرمانده قرارگاه سید الشهدا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خدمات ارزشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از انقلاب نیز اشاره کرد و بیان داشت: بعد انقلاب اسلامی سپاه پاسداران در عرصه سازندگی و ایجاد امنیت تلاش زیادی کردند و امروز ما در نا امن‌ترین منطقه دنیا امن‌ترین کشور هستیم و این به برکت شهدا و ایثار گران است.

وی گفت: امروز امنیت قابل قبولی داریم و بخشی از این امنیت توسط مردم و بسیجیان و پیشمرگان کرد به ثمر نشسته و ما امروز افتخار به وجود این افراد می‌کنیم.

سردار پور جمشیدیان عنوان کرد: شاهد بودیم که دشمن در جبهه نفوذ در سوریه و عراق و نیروهای تکفیری داعش ایجاد کردند و این مردان بزرگ بودند که آنها را نابود کردند و در رکاب سرباز انقلاب حاج قاسم سلیمانی در حرم حضرت زینب و رقیه و امام حسین و … خدمت کردند و امنیت را به ارمغان آوردند.