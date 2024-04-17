به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان خارجی و داخلی انقلاب، دست به دست هم دادند تا ارتش ایران را منحل کنند ولی امام راحل (ره) با تیزبینی و هوشیاری و درک به آینده، ارتش راه به‌عنوان پشتیبان و پشتوانه نظام، کشور و مرزها می‌توانستند.

وی اضافه کرد: پس از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور امام راحل (ره) روز ۲۹ فروردین به‌عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. در آن روز ارتشیان غیور در مقابل امام راحل (ره) رژه رفتند و از آن روز به بعد این ارتش، به تعبیر مقام معظم رهبری ارتش حزب‌الله است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی در دفاع مقدس و همه حوادث کشور جانانه ایستاده است، تصریح کرد: شاهد این اقدام و نقش ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی تقدیم ۴۷ هزار شهید است.

وی نقش ارتش در همه عرصه‌ها خاص و ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: ارتش نقش مهمی در دفاع هوایی، زمینی و دریایی دارد و امروز روز ارتش جمهوری اسلامی به‌عنوان روز نیروی زمینی ارتش نامگذاری شده است.

استاندار بوشهر با تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به ارتشیان قهرمان و دلاور تصریح کرد: ارتشیان در کنار سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج مردمی یک توان رزمی و دفاعی قدرتمندی را شکل داده‌اند که اراده دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی از بین برده‌اند.

محمدی‌زاده یکی از موفق‌ترین عملیات‌های اخیر را وعده صادق دانست و تأکید کرد: این عملیات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. سپاه و ارتش در کنار هم دژ مستحکم برای صیانت از ملت، سرزمین، کشور، نظام و انقلاب اسلامی هستند.