«سر سفره خدا» در طول سال هم روی آنتن می رود/ عوامل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از عوامل برنامه سحرگاهی «سر سفره خدا» با حضور محمدصادق باطنی مدیر شبکه کودک، ساقی زینتی، حامد مدرس و دیگر عوامل و هنرمندان این برنامه امروز در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

شهرام شکیبا اجرای این برنامه را بر عهده داشت که در سخنانی بیان کرد: انگار تقدیر من با این برنامه رقم خورده است که سال های قبل خودم از تقدیر شونده ها بوده ام و امسال در کنار عوامل حضور دارم.

وی اضافه کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری از مهمترین ماموریت هایی که برای خودش تبیین کرده، پرداخت به طیف نوجوان است و طبیعی است که با نوع نگاه این برنامه به آن بپردازد. برنامه ای که برای همه جزییاتش برنامه ریزی شده و برنامه ای نیست که یک هفته قبل از یک مناسبت یک باره کنداکتور آن را آماده کنند. این برنامه دغدغه ای یک ساله است که در ماه مبارک به نتیجه می رسد. من تجربه همکاری با این تیم را داشته ام و خاطرم است برای یکی از فصل ها در اربعین با این برنامه به کربلا رفتیم و واکنش های مردم خیلی عجیب بود. خود من مجبور بودم با چفیه سر و صورتم را بپوشانم تا بتوانم ساعتی را هم برای خودم باشم. احسان مهدی که دایم باید به طرفدارانش پاسخ می داد.

حسین شکیب راد مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۱ و رییس فرهنگسرای رازی نیز در ابتدای این مراسم گفت: من برنامه ای داشتم که در آن نوعی همکاری با احسان مهدی بود و جالب این بود که در آن برنامه همه احسان مهدی را به عنوان بازیگر «سر سفره خدا» می شناختند. درباره «سر سفره خدا» هم می توانم بگویم که به صورت شبانه روزی شاهد این برنامه بوده‌ام از دکورسازی تا دیگر مواردی که نیاز به زمان و انرژی عوامل داشت.

صادق باطنی مدیر شبکه کودک و نوجوان با اشاره به اهمیت هویت محوری تصریح کرد: فکر می کنم الان هیچ مساله ای مهمتر از ساختن هویت نسل جدید نیست. برای اینکه بتوانید اثرگذاری هویتی داشته باشید باید کارهای مختلفی انجام دهید که از جمله آنها شکل گیری شبکه هواداران و دیگری خاطره سازی است. خاطره در جایی اهمیت پیدا می کند که خاطره جمعی بسازد و «سر سفره خدا» توانسته به خاطره جمعی چند نسل از روزه اولی ها تبدیل شود.

وی اضافه کرد: هشت سال از عمر این برند تلویزیونی می گذرد و در حال حاضر با حجم بسیار زیادی واکنش مواجه هستیم. تولید این برنامه بسیار هم سخت بود به ویژه که سحرگاهی بود.

شکیبا در ادامه با تایید سخنان باطنی بیان کرد: من از برخی که این برنامه را برای چند سال تعطیل کردند متعجب هستم. امیدوارم تصمیمات شخصی نگیریم.

باطنی نیز در بخش دیگر گفت: این برنامه ۲ سال ساخته نشده بود و این یعنی سه سال دیده نشدن. برنامه ما این است که این برنامه را در طول سال هم داشته باشیم و به زودی به آنتن بازگردیم.