به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیبهای اجتماعی کلانشهر تهران با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی آسیبهای اجتماعی تدبیر و اندیشیده شده است و کمیتههای مختلفی شکل گرفتهاند، گفت: در این مدت ۶ الی ۷ ماهی که ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیبهای اجتماعی منصوب شدهاند، برنامهریزی متفاوتی برای حمایت و توانمندسازی از اقشار آسیبپذیر و در معرض آسیب صورت گرفته است که اقدام اولیه جمعآوری آنها بوده است.
وی افزود: این افراد پس از جمعآوری در مرکز غربالگری مددکاری خواهند شد و متناسب با نیازهایی که دارند خدمتهای مختلفی از طریق مجموعههای مختلف، دستگاه و نهادهای دولتی شهرداری تهران و حاکمیتی به آنها ارائه خواهد شد تا مجدد به چرخه آسیب بازنگردند.
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیبهای اجتماعی کلانشهر تهران با اشاره به اینکه از معتادان متجاهر در مرکز غربالگری خانمها و آقایان تست گرفته میشود، مطرح کرد: اگر اعتیاد این افراد ثابت شود با دستور قضائی به مراکز ماده ۱۶ منتقل میشوند تا سمزدایی شده و مراحل درمان آنها در مدتی که به حکم قضائی در آنجا هستند، انجام شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه یکی از دستگاههایی که پس از جمعآوری در مرکز غربالگری پای کار است و در حال حاضر هم در طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی با مجموعه همکاری دارد، امور اتباع است، گفت: نماینده امور اتباع در مرکز غربالگری حضور دارد و توسط آنها اتباع مجاز و غیرمجاز معلوم خواهند شد و متناسب با تشخیص نماینده امور اتباع در موردشان تصمیم گیری میشود.
وی در پایان گفت: اتباعی که غیرمجاز هستند رد مرز خواهند شد و اتباعی که مجاز هستند اگر نیاز به حمایت داشته باشند؛ از آنها حمایت خواهیم کرد.
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