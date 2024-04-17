ساماندهی و توسعه صادرات از مرز بین المللی مهران ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی در نشست بررسی وضعیت بازارچه مرزی مهران بر ضرورت ساماندهی و توسعه صادرات از بازارچه مرزی مهران با هدف تسهیل و تسریع در امور حمل و نقل کالا و بار تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آماده سازی زیرساخت‌ها، استقرار نیروی انتظامی و مرزبانی و ایجاد امکانات مناسب از ضرورت‌های ساماندهی بازارچه است، گفت: تحقق قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مسئولان امر تنها با مدیریت واحد و هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌ها امکانپذیر است.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به اینکه برنامه ریزان و متولیان همکاری لازم را بعمل می اورند، اظهار داشت: ایجاد رضایتمندی تجار و بازرگانان و کنترل مکانیزاسیون کالا و بار می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع در ارایه خدمات موثر در بازارچه باشد.