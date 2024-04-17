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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران:

۲۰۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در گچساران کشف شد

۲۰۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در گچساران کشف شد

گچساران- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: ۲۰۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در گچساران در سال گذشته، کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خادمیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

وی بیان داشت: این میزان در سال ۱۴۰۱ ۹۴ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال بوده است.

خادمیان با بیان اینکه در این راستا، رانندگان حامل کالاهای قاچاق دستگیر شده و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: از مهمترین کالاهای کشف شده در این شهرستان، لوازم خانگی، لوازم صوتی، تصویری، لوازم آرایشی، بهداشتی و خوراکی بوده است.

وی افزود: در این راستا ۸۸ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در سال جاری، در این شهرستان توقیف شد.

خادمیان اظهار داشت: همچنین در سال گذشته، ۵۷۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف و در این زمینه ۱۹۹ قاچاقچی، خرده فروش، توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گچساران همچنین اظهار داشت: ۱۵۲ دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز در سال گذشته در این شهرستان توقیف شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ ۲۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6081165

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