به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، آموزش امدادی به نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند اظهار کرد: با توجه به امضای تفاهم‌نامه میان جمعیت هلال احمر و قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، جمعیت هلال احمر بیرجند در سال ۱۴۰۲ برای کارکنان وظیفه پادگان‌های این شهرستان، دوره‌های کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات را برگزار کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند بیان داشت: در این راستا ۱۶۷ دوره توسط واحد آموزش جمعیت هلال احمر بیرجند در سال ۱۴۰۲ در پادگان محمد رسول الله (ص)، پادگان ۰۴ و سپاه انصارالرضا (ع) بیرجند برگزار شده است.

ذاکریان از ارائه آموزش‌های امدادی به ۱۱ هزار و ۱۶۴ نفر از نیروهای مسلح خبر داد.

وی ضمن قدردانی از مربیان مجرب این دوره‌ها افزود: این آموزش‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز برای نیروهای مسلح برنامه‌ریزی شده است.