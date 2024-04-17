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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۴

رییس هلال احمر بیرجند خبر داد؛

ارائه آموزش‌های امدادی به بیش از ۱۱ هزار نفر از نیروهای مسلح

ارائه آموزش‌های امدادی به بیش از ۱۱ هزار نفر از نیروهای مسلح

بیرجند-رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند از ارائه آموزش‌های امدادی به بیش از ۱۱ هزار نفر از نیروهای مسلح توسط هلال احمر بیرجند در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، آموزش امدادی به نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند اظهار کرد: با توجه به امضای تفاهم‌نامه میان جمعیت هلال احمر و قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، جمعیت هلال احمر بیرجند در سال ۱۴۰۲ برای کارکنان وظیفه پادگان‌های این شهرستان، دوره‌های کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات را برگزار کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند بیان داشت: در این راستا ۱۶۷ دوره توسط واحد آموزش جمعیت هلال احمر بیرجند در سال ۱۴۰۲ در پادگان محمد رسول الله (ص)، پادگان ۰۴ و سپاه انصارالرضا (ع) بیرجند برگزار شده است.

ذاکریان از ارائه آموزش‌های امدادی به ۱۱ هزار و ۱۶۴ نفر از نیروهای مسلح خبر داد.

وی ضمن قدردانی از مربیان مجرب این دوره‌ها افزود: این آموزش‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز برای نیروهای مسلح برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6081169

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