پیام استاندار البرز به مناسبت روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز طی پیامی روز ارتش جمهوری اسلامی را تبریک و تهنیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

۲۹ فروردین در تقویم و تاریخ حماسه آفرینی‌های ملت ایران اسلامی، روزی بزرگ، پرافتخار و همیشه جاودان است چرا که به نام ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی یکی از ارکان نیروهای مسلح نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.

ارتش جمهوری اسلامی کماکان در بالاترین حد از توانمندی و خودکفایی نظامی تحت رهبری‌ها و منویات خردمندانه و داهیانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه ای همه توان خود را در راه حفاظت و حراست از دستاوردهای نظام و دفاع از کیان ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب، امام شهیدان و شهدای والامقام و گلگون کفن ایران اسلامی به کار می‌بندد و تا پای جان برای ثبات و تقویت اقتدار نظام ایستاده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی به ویژه شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ فروردین را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، فرماندهان، آحاد ارتشیان عزیز ایران اسلامی و خانواده‌های شهدای ارتش، جانبازان، ایثارگران و تمامی دلاورمردان حماسه آفرین تبریک می گویم و از آستان خدای بزرگ در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) توفیق و اقتدار روزافزون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ارتش پرافتخار ایران اسلامی را مسئلت می‌کنم.