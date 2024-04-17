روابط دوستانه ایران و روسیه زمینه ساز تقویت مناسبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس آفاناسیف در جلسه وبیناری با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: سال گذشته در خصوصی برگزاری ملاقات ۲ طرف مسئولان آستارا خان روسیه و گیلان برای توسعه مراودات اعلام آمادگی کردیم ضمن اینکه در ملاقات انجام شده توافقاتی صورت گرفت تا اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید چند ماه قبل این جلسه وبیناری برگزار میشد، اضافه کرد: اگر چه در ماه دسامبر سال گذشته این موضوع را در جلسات ۲ طرفه مطرح کردیم اما یک سری مشکلات، منجر به تعویق این نشست و پیگیریهای بعدی شد.
رئیس دولت آستاراخان روسیه با اشاره به حمایت استانداران گیلان و آستاراخان از توسعه روابط ۲ جانبه بیان کرد: در این وبینار از همه وزرای دولت آستاراخان دعوت شده تا موضوعات مطرح شده و توافقهای اولیه را در این جلسه مورد بررسی قرار دهند.
وی اظهار کرد: از همکاران در این وبینار درخواست میشود تا چشماندازهای همکاری بین استان گیلان و آستاراخان روسیه را مطرح کنند ضمن اینکه موضوعات و محورهای مربوط به افزایش این همکاریها نیز ارائه شود.
لوتوس آستاراخان روسیه منطقه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری است
«مهدی آکوچکیان» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه نیز در این جلسه با بیان اینکه باید تا به امروز سه یا چهار نشست وبیناری برگزار میکردیم، گفت: برای برگزاری این جلسات همواره اعلام آمادگی کردهام.
آکوچکیان اظهار کرد: لوتوس آستاراخان روسیه منطقه بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری واحدها و شرکتهای مختلف اقتصادی گیلان است و باید از این منطقه و امتیازات آن بهرهمند شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی بیان کرد: در عین حال شرکتهای بزرگ آستاراخان میتوانند با استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی در آن سرمایهگذاری کنند ضمن اینکه این سرمایهگذاریها باید به توسعه مناسبات راهبردی ۲ کشور کمک کند.
آکوچکیان با اشاره به تأسیس سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان و با بیان اینکه این سرا تاکنون به اهداف خود دست نیافته است، اضافه کرد: از استاندار گیلان خواست که این موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
وی بیان کرد: دیدارهای مختلفی از این سرای تجاری توسط مقامات اتاق بازرگانی گیلان و ایران انجام شده اما تاکنون در عمل شاهد تغییر وضعیت نبودهایم و این موضوع برای ما جالب نیست.
آکوچکیان با بیان اینکه برنامه برقراری خط هوایی مستقیم بین آستاراخان و یکی از شهرهای ایران به ویژه شمال یکی از اهداف سرکنسولگری ایران در روسیه بوده و هست، اضافه کرد: برای ایجاد این خط هوایی از هر ۲ طرف حمایت میشود و آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را داریم.
تشریح ظرفیتهای استان گیلان در بخشهای مختلف
«حسین محمدیان» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز در این وبینار در سخنانی گفت: قرار بود جلسات نزدیک به هم بین دست اندرکاران دو استان برگزار شود اما به دلیل تعطیلات ۲ طرف به تعویق افتاد.
حسین محمدیان با اشاره به سفر سال گذشته هیأت اقتصادی گیلانی به آستاراخان روسیه ابراز امیدواری کرد تا این جلسات وبیناری به صورت ماهانه و منظم برگزار شود تا موضوعات مورد بحث در این سفر در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه با تشریح ظرفیتهای استان گیلان در بخشهای مختلف اظهار کرد: ظرفیتهای بسیار خوبی در این استان در حوزههای مختلف اعم از ریلی ایجاد شده که در ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری ۲ جانبه مؤثر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری طی ماه آینده در تهران گفت: دعوتنامهها از وزارت امور خارجه ایران به همه سفارتخانهها ارسال شده از اینرو از مسئولان دولت آستاراخان روسیه برای حضور در این نمایشگاه دعوت میشود.
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