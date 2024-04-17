نوزدهمین دوره جام کشتی شهید هاشمی نژاد در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد افزود: مسابقات بین المللی کشتی شهید هاشمی نژاد و گرامیداشت کنگره بزرگداشت ۱۰ هزار و چهارصد شهید سرافراز استان در فرمانداری بهشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این جلسه تاکید کرد: با هماهنگی و برنامه ریزی صحیح می‌توانیم شاهد میزبانی و رقابت‌های مناسب و با کیفیتی باشیم.

وی همچنین افزود؛ مازندران استانی ورزشی است و میزبانی این رقابت‌ها باید در شأن نام شهدا و استان باشد.

علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر در این نشست گفت: در طی ۱۸ دوره اخیر همه ارکان شهرستان برای برگزاری مناسب این رویداد تلاش داشتند و در نوزدهمین دوره هم با کمک همه دستگاه‌ها و متولیان شاهد میزبانی مناسب این رویداد باشیم.