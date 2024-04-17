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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۴۲

رییس کل دادگستری استان کرمان:

سیستم قضایی آماده شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی است

سیستم قضایی آماده شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی است

کرمان_رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: سیستم قضایی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، عصر چهارشنبه در بازدید از کارخانه تولید روغن نباتی گلناز کرمان با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی، وضع یک سری قوانین را مانع فعالیت و سرمایه گذاری می‌دانند گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، دستگاه قضائی در سطح کشور و استان برنامه‌هایی را برای حمایت و تحقق شعار سال دارد و از سرمایه گذاری‌های مردم در بخش تولید حمایت خواهد کرد.

وی افزود: سیستم قضائی استان کرمان گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی دارد و تا حد امکان به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب مردم در راستای مشارکت در تولید تصریح کرد: این موضوع آنچنان اهمیت دارد که موجب شده است تا مقام معظم رهبری از مردم درخواست کنند تا سرمایه خود را در زمینه جهش تولید و کارآفرینی به کار گیرند و در مقابل لازم است تا مسئولین زمینه مشارکت در سرمایه گذاری را تسهیل و فراهم کنند.

حجت الاسلام حمیدی افزود: با توجه به شعار سال لازم است مسؤولین و مردم در کنار یکدیگر به افزایش و جهش تولید کمک کنند و این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری استان کرمان در سال پیش رو خواهد بود.

کد مطلب 6081292

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    نظرات

    • محمد IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
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      باسلام خدمت قوه قضایی کرمان اینجانب مبلغ یک ملیون به حسابم یک شهروند کرمانی به اشتباه واریز کرده ودادگاه محترم حسابم رامسدود کرده درتاریخ ۱۵ر۵ر۱۴۰۳ بانک مبلغ یک میلیون پانصد احساسم برداشت کرده وهمچنان حسابم مسدود است ازشما عاجزانه خواهشمندم حسابم را پیگیری کنید

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