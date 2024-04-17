به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش کمالی سروستانی گفت: نخستین یادروز سعدی در اول اردیبهشتماه ۱۳۷۷ در شیراز برگزار شد. روزی که به یمن خوبیها و زیباییهای اندیشه سعدی، چون شعر و نامش جهانگیر شد و همزمان با شیراز در برخی از شهرهای ایران و جهان دوستدارانش به جشن نشستند و از خوان حکمت و عشق و شورش خوشهها چیدند.
مدیر مرکز سعدیشناسی خاطرنشان کرد: سعدی یگانهای است که سحر کلامش به غایتِ اعجاز دست مییازد و از آن رو است که ذکر جمیلش در افوام عوام افتاده و صیت و آوازه سخنش را که در بسیط زمین رفته، همچون شکر میخورند و رقعه منشآتش را چون کاغذ زر میبرند.
کمالی سروستانی افزود: سعدیِ بزرگ پیوسته به انسان عشق میورزد و همین عشق است که او را در جهان پرآوازه میسازد بهگونهای که بازتاب افق اندیشهاش، بنیآدم را اعضای یکدیگر میداند و همگان را در آفرینش زِ یک گوهر؛ و چنین است که جهان گیر میشود؛ آری سعدی نیکگفتار و نیکپندار و ژرفبین است و با زبان، هنر، حکایات و تمثیلهای خویش رهنمودی است بر عدالت و دادگر، حقپذیری و انسانمداری.
مدیر مرکز سعدیشناسی در مورد برنامههای علمی یادروز سعدی در اول اردیبهشتماه ۱۴۰۳ گفت: علاوه بر برنامههای فرهنگی و هنری در بخش علمی استادان ارجمندی چون دکتر میرجلالالدین کزازی درباره «سعدی و رزمنامه»، دکتر اصغر دادبه درباره «نگاه شاعرانه سعدی به مسئله جبر و اختیار»، دکتر ضیا موحد درباره «سعدی، زبان و شخصیت» دکتر محمد نوید بازرگان درباره «چراغ آدمیت در دریچه باد»، دکتر زرینالتاج واردی درباره «معرفت و محبت در نگاه سعدی و روزبهان»، دکتر محمدرضا خالصی درباره «نگاه هستیشناختی سعدی به دوستی» و دکتر معین کاظمیفرد درباره «ناظر معتبر در حکایت سعدی» سخن خواهند گفت.
وی افزود: علاوه بر این دفتر دوازدهم سعدیشناسی که چهلمین دفتر سعدیشناسی از سال ۱۳۷۷ تاکنون است همزمان با یادروز سعدی منتشر میشود و چهارمین نمایشگاه «سماع قلم» که بر اساس آثار سعدی توسط هنرجویانِ استاد معینخواه خوشنویسی شده است با حضور استادان یدالله کابلی و محمد حیدری در تالار حافظ برگزار خواهد شد.
گفتنی است مراسم علمی یادروز سعدی در ساعت ۹ صبح روز شنبه اول اردیبهشت در تالار آرامگاه سعدی برگزار خواهد شد. در همین روز آرامگاه سعدی گلباران میشود و برنامههای متنوع فرهنگی و هنری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار خواهد شد.
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