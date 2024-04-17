بهره مندی ۴۷۴ هزار نفر از خدمات بیمارستان علامه بهلول گنابادی

مهدی پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویزیت ۱۰۱ هزار و ۳۹۸ نفر توسط پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۴۰۲ گفت: در همین مدت ۱۱۰ هزار و ۵۷۴ نفر از خدمات سرپایی بخش اورژانس شامل تزریقات، سرم تراپی، پانسمان، بخیه و سونداژ بهره مند شدند.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با اشاره به انجام ۹ هزار و ۳۷۱ عمل جراحی در زمینه‌های جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، ارولوژی و … در این بیمارستان اظهار کرد: در همین مدت ۹۴ هزار و ۶۵۸ نفر از خدمات تشخیصی بخش پاراکلینیکی طب تصویری این بیمارستان استفاده کردند.

وی گفت: پاسبان انجام حدود ۲۶۸ هزار آزمایش برای بیش از ۳۴ هزار نفر را از دیگر خدمات انجام شده عنوان کرد و افزود: هفت هزار و ۸۰۴ نفر مادر باردار در طول دوران بارداری از خدمات تریاژ مامایی بهره‌مند شدند.

پاسبان با اشاره به بهره‌مندی ۳۱ هزار و ۸۷۵ نفر از خدمات کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ هزار نفر توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص بیمارستان علامه بهلول گنابادی ویزیت شدند.