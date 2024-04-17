به گزارش خبرنگار مهر، سید روحالله حسینی ظهر امروز در اولین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان فامنین در سالجاری با تقدیر از فعالیتهای سال گذشته شورا افزود: اقدامات در مبارزه با مواد مخدر در چند عرصه باید انجام شود ابتدا اقدامات سلبی، سپس اقدامات ایجابی است.
وی ادامه داد: متولیان آموزش و امور فرهنگی در شهرستان میتوانند در این امر مؤثر باشند و بدون برنامه در این مسیر هیچ توفیقی حاصل نمیشود
فرماندار فامنین تصریح کرد: باید هدفگذاری و چشم انداز درستی در این زمینه داشته باشیم
حسینی خاطرنشان کرد: افرادی که در این حوزه با آنها مواجه هستیم به سه دسته تقسیم میشوند اول عدهای آسیب زا هستند، دوم عدهای آسیب دیده و عدهای نیز مخاطبین اصلی هستند که افراد در معرض آسیب هستند و باید برای این افراد برنامه درست داشته باشیم
وی تأکید کرد: در این حوزه باید از انجام کار نمایشی و سطحی پرهیز شده و این موضوع به صورت جهادی دنبال شود
فرماندار فامنین اظهار داشت: لازم است برای نقاط مختلف آلوده در سطح شهرستان برنامههای اساسی داشته باشیم و از فرصتها و ظرفیتها به خوبی استفاده شود
حسینی بیان داشت: در این عرصه از فرهنگ سازی نباید غفلت شود.
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