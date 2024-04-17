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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۷

فرماندار فامنین:

افزایش شور و نشاط اجتماعی در سطح جامعه اعتیاد را کاهش می‌دهد

افزایش شور و نشاط اجتماعی در سطح جامعه اعتیاد را کاهش می‌دهد

همدان-فرماندار فامنین گفت: اگر شور و نشاط اجتماعی را در سطح جامعه ایجاد کنیم و افزایش دهیم تا انرژی جوانان تخلیه شود، باعث کاهش اعتیاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله حسینی ظهر امروز در اولین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان فامنین در سال‌جاری با تقدیر از فعالیت‌های سال گذشته شورا افزود: اقدامات در مبارزه با مواد مخدر در چند عرصه باید انجام شود ابتدا اقدامات سلبی، سپس اقدامات ایجابی است.

وی ادامه داد: متولیان آموزش و امور فرهنگی در شهرستان می‌توانند در این امر مؤثر باشند و بدون برنامه در این مسیر هیچ توفیقی حاصل نمی‌شود

فرماندار فامنین تصریح کرد: باید هدف‌گذاری و چشم انداز درستی در این زمینه داشته باشیم

حسینی خاطرنشان کرد: افرادی که در این حوزه با آنها مواجه هستیم به سه دسته تقسیم می‌شوند اول عده‌ای آسیب زا هستند، دوم عده‌ای آسیب دیده و عده‌ای نیز مخاطبین اصلی هستند که افراد در معرض آسیب هستند و باید برای این افراد برنامه درست داشته باشیم

وی تأکید کرد: در این حوزه باید از انجام کار نمایشی و سطحی پرهیز شده و این موضوع به صورت جهادی دنبال شود

فرماندار فامنین اظهار داشت: لازم است برای نقاط مختلف آلوده در سطح شهرستان برنامه‌های اساسی داشته باشیم و از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود

حسینی بیان داشت: در این عرصه از فرهنگ سازی نباید غفلت شود.

کد مطلب 6081357

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