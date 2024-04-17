به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه زمین چمن مصنوعی مدرسه ماندگار شهید چمران افتتاح شد، این مجموعه در قالب طرح شهید سلیمانی احداث شده بود.

با افتتاح این مجموعه، تعداد زمین‌های چمن مصنوعی در سطح استان به ٨٦ باب زمین رسید.

همچنین در ادامه این سفر کلنگ احداث مجموعه ورزشی مدرسه شهید چمران ارومیه با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به زمین زده شد.

این مجموعه با اعتبار اولیه ١٠ میلیارد ریال و همچنین پیش بینی زمانی یک ساله احداث می‌شود.

کلنگ احداث سالن ورزشی سردار شهید زاهدی ارومیه به زمین زده شد

سالن ورزشی سردار شهید زاهدی با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در مجموعه ورزشی شهید باهنر ارومیه کلنگ زنی شد.

این سالن در فضایی به مساحت هزار متر مربع و اعتبار اولیه ١٠ میلیارد ریال احداث خواهد شد.

این پروژه تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از طرح مهارت آموزی شنا

صادق ستاری فرد به همراه مطهری مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، با حضور در مجتمع شهید رجایی ارومیه و استخر این مجموعه از طرح مهارت آموزی شنا بازدید به عمل آورد.

به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، این طرح برای دانش آموزان دوره‌های چهارم و پنجم ابتدایی به صورت مهارت آموزی و برای دانش آموزان دوره ششم ابتدایی به صورت آموزش شنا خواهد بود.

٧ هزار و ٢٠٠ دانش آموز پایه ششمی در ارومیه تا پایان سال تحصیلی جاری در طرح شرکت خواهند داشت.