مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مجری برنامه «سحرخیزان» تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع بعد از ظهر چهارشنبه طی آئینی در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس از حجت‌الاسلام والمسلمین رضا طبیب‎‌زاده مجری و کارشناس برنامه «سحرخیزان» ویژه ماه مبارک رمضان شبکه فارس، تجلیل کرد.

ویژه برنامه سحرگاهی سیمای فارس در تلاش بود با برنامه‌های جذاب قرآنی، معنویت لحظات سحرگاهی را برای مخاطبان دوچندان کند.

ارتباط زنده با خبرنگاران شهرستان‌ها و مطلع کردن بینندگان از حال و هوای سحرگاهی این مناطق، ادعیه و مناجات‌خوانی، گزارش‌های مردمی و بیان احادیث و روایات در خصوص ماه مبارک رمضان از جمله بخش‌های این برنامه بود که در طول ماه مبارک رمضان به مدت ۶۰ دقیقه زنده از سیمای فارس روی آنتن می‌رفت.