۵۸۰ روستای آذربایجان شرقی دارای مشکل آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه قرارگاه جهاد آبرسانی استان اعلام کرد: از ۲ هزار و ۸۰۰ روستای آذربایجان شرقی، ۵۸۰ روستا دارای مشکل آبی است که باید در اولویت مدیریت استان قرار گیرند و مکلفیم این مشکل را در حداقل زمان ممکن برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای بهره برداری از پروژه‌های آب رسانی روستایی در استان انجام شود تا بتوانیم مشکل آب شرب روستاهای دارای مشکل را در کمترین زمان ممکن حل کنیم.

وی گفت: طرح‌های آب رسانی مجتمع قشلاقات کلیبر، فاز ۲ ستارخان ورزقان، آلمالو هشترود و یخفروزان اهر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری برسد تا کام مردم منطقه شیرین شود.

رحمتی اعلام کرد: پیگیر جذب منابع هستیم تا رونق و جهشی در پروژه‌های آب رسانی به وجود آید.

استاندار آذربایجان شرقی به عزم دولت برای حل تنش آبی اشاره کرد و اظهار داشت: مساله آب برای روستاها و شهرهای استان یک موضوع مهم و اساسی است؛ دولت سیزدهم نیز تمام قد به دنبال این است که به شهرهایی که در آذربایجان شرقی دارای تنش آبی هستند آبرسانی کند.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه مجمع خیّرین آب استان در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد، گفت: اهالی ۹۲ روستا با اعتباری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال با هزینه خیّرین از نعمت آب برخوردار شده‌اند.

محمد اسکندری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ عملیات آب رسانی به ۲۱۴ روستا به اتمام رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۲۱۱ روستای دیگر آب رسانی شد.

محمد خانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نیز گفت: در طرح جهاد آب رسانی به روستاها، آذربایجان شرقی به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شد.

وی گفت: طرح اول محرومیت زدایی شامل شهرستان‌های ورزقان، خداآفرین، کلیبر و هشترود است که به طور میانگین پیشرفت ۹۰ درصدی حاصل شده است.

خانی با اشاره به اینکه با بهره برداری از مجتمع آبرسانی قشلاقات و کلیبر و خداآفرین ۶۸ روستا و شهر آبش احمد با چهار هزار و ۱۹۵ خانواده تحت پوشش قرار خواهد گرفت، گفت: با اتمام عملیات مربوط به ایستگاه‌های پمپاژ می‌توان ۳۸ روستا را تا تابستان ۱۴۰۳ به بهره برداری رساند.

وی افزود: با بهره برداری از مجتمع آبرسانی ستارخان ورزقان نیز ۶۴ روستا و شهر ورزقان با پنج هزار و ۷۷۳ خانواده تحت پوشش قرار خواهد گرفت که با تخصیص کامل اعتبارات امکان افزایش به ۸۸ روستا نیز امکان پذیر است.